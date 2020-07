"Are un an de cand nu spune nimic ca mare fotbalist!" Una dintre perlele lui Gigi Becali, criticata de fostul patron! Ce ii lipseste pentru a se impune la FCSB

Olimpiu Morutan (21 de ani) este unul dintre fotbalistii pe care Gigi Becali spera sa ia o multime de bani in viitorul apropiat.

Morutan a fost adus in iulie 2018 la FCSB, insa Valeriu Iftime spune ca jucatorul nu a avut impactul asteptat de la transfer.

Mijlocasul a fost vandut de Botosani pentru 700.000 de euro, iar patronul Botosaniului crede ca lipsa minutelor in teren a produs un declin in jocul lui Morutan.

Florinel Coman, Dennis Man sau Florin Tanase sunt concurentii lui Morutan din atacul ros-albastrilor:

"E fotbalist bun, daca joaca mai des, cand nu are concurenta, cred ca a fost printre cei mai buni de pe teren. Are nevoie de jocuri, sa joace. El e talentat, iar astfel de talente trebuie crescute intr-un mod special, are ceva rar. El e jucator de numar 10 care trebuie dus gradual in cusca cu lei.

A plecat de la noi. Cand a ajuns la Bucuresti, in arsita soarelui, il rupe. Are un an de zile de cand nu spune nimic ca mare fotbalist", a declarat Valeriu Iftime la Ora Exacta in Sport.

5 goluri si 15 pase decisive a reusit Morutan in cele 59 de meciuri jucate la FCSB. Mijlocasul este cotat la 800.000 de euro, conform Transfermarkt.