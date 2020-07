BRICEAG nu e primul! 5 transferuri SOCANTE facute de FCSB pentru a-si intari apararea

Fundasul venit de la Craiova nu este prima mutare de neinteles facuta de clubul lui Becali.

Cosmin Craciun

Problemele defensive ale FCSB-ului par a nu le da pace fanilor si conducatorilor clubului. De la ultimul titlu castigat cu Costel Galca pe banca, in 2015, echipa nu isi gaseste stabilitatea in zona apararii. Insa probleme defensive au existat si in trecutul mai indepartat al clubului, iar solutiile identificate au lasat de multe ori de dorit. Atat jucatorii adusi din strainatate, fara a fi recomandati de vreun CV impresionant, cat si cei veniti de la cluburi din Romania s-au dovedit a fi deseori solutii deficitare si n-au dat randament nici macar pe termen scurt. Iata care sunt cele mai surprinzatoare cinci nume aduse de FCSB pentru a-si betona defensiva:

Gora Tall (adus in 2010 de la APOP Kinyras)

In iarna lui 2010, FCSB isi recladea defensiva cu Mihai Stoichita pe banca. Ramasa fara Ionut Rada si Sorin Ghionea, plecati peste hotare, echipa lui Becali trebuia sa aduca de urgenta doi fundasi centrali, iar una dintre solutii a fost senegalezul Gora Tall. Ajuns in Ghencea, Tall n-avea prea mult timp la dispozitie sa impresioneze pentru ca fusese transferat pentru doar sase luni. Transferul a fost greu de justificat, pentru ca Tall nu era recomandat de un trecut solid. El a debutat la seniori in 2005 si pana in 2010 schimbase deja sase cluburi. De altfel, la FCSB n-a apucat sa joace absolut deloc, fiind trimis rapid de Stoichita la echipa a doua, pentru care a evoluat de patru ori.

Stelios Parpas (adus in 2010 de la AEL Limassol)

La fel ca Tall, pentru Parpas a garantat Mihai Stoichita, care il antrenase in trecut la Aris si AEL Limassol, cluburile pentru care cipriotul evoluase inainte sa ajunga in Ghencea. Parpas parea un fundas mai solid decat Tall si nu era privit cu o reticenta atat de mare de catre fanii FCSB. Dar nici el nu s-a dovedit a fi un jucator foarte bun pentru echipa si a plecat in vara, dupa 13 meciuri jucate in tricoul ros-albastru. Cu Parpas, Baciu si Jelev in rolul de fundasi centrali, FCSB termina sezonul pe locul 4 si avea cea mai slaba defensiva dintre primele 5 clasate ale Ligii 1. Interesant este ca Gigi Becali s-a declarat foarte incantat de Parpas dupa ce acesta a semnat contractul cu echipa sa. Patronul FCSB spunea atunci ca “mi-a placut mult de Parpas. E foarte credincios. A facut cruce cand s-a ridicat de la masa, s-a inchiat si a plecat”.

Dan Popescu (adus in 2016 de la ACS Poli Timisoara)

Transferul lui Dan Popescu are o poveste care poate intra cu usurinta in orice volum de glume fotbalistice. Fundasul stanga al celor de la ACS Poli era transferat in vara lui 2016 la FCSB, printr-o miscare absolut uluitoare pentru toata lumea fotbalului. Ulterior, s-a descoperit ca Argaseala si conducerea FCSB-ului l-au confundat pe Dan cu Ovidiu Popescu si, astfel, au ajuns sa ii transfere pe amandoi la clubul lui Becali. Dan Popescu n-a jucat decat doua partide pentru FCSB, iar apoi a fost imprumutat la Chiajna si vandut, ulterior, la Juventus Bucuresti.

Marian Pleasca (adus in 2017, liber de contract)

In iarna lui 2017, FCSB facea un nou transfer ciudat. Ramas fara echipa dupa despartirea de Pandurii Targu Jiu, fundasul dreapta Marian Pleasca venea la FCSB sa se lupte pentru un post de titular cu Romario Benzar. Cu Reghecampf antrenor la FCSB si Anamaria Prodan in rolul de impresar al lui Pleasca, transferul nu a fost chiar atat de socant, dar i-a dezamagit pe fanii FCSB-ului. Evolutiile fostului fundas de la Pandurii au fost mediocre, acesta reusind totusi sa inscrie un gol chiar in poarta rivalilor de la Dinamo, intr-o infrangere cu 1-2. Pleasca a adunat 11 meciuri la FCSB si 13 pentru echipa a doua a clubului, iar in 2018 a plecat la FC Voluntari.

Andrei Marc (adus in 2019 de la Concordia Chiajna)

Produs de Ceahlaul Piatra Neamt, fundasul central Andrei Marc a evoluat un sezon si pentru Dinamo, inainte de a se transfera in Turcia. In vara lui 2017, insa, jucatorul s-a intors in patria natala si a jucat destul de bine pentru Concordia Chiajna. Evolutiile sale au fost suficient de interesante pentru a-i atrage atentia lui Gigi Becali, care a decis sa il aduca la echipa sa in vara lui 2019. Marc a strans doar doua meciuri in tricoul FCSB, iar apoi a fost anuntat ca Vintila nu mai are nevoie de el. Fundasul s-a intors la Chiajna, iar recent a fost diagnosticat cu coronavirus.