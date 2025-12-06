Derby-ul de pe Arena Națională este unul incendiar cu mii de fani care au stat în ploaie pentru a-și susține favorita.

Înaintea meciului, unul dintre puștii prezenți pe Arena Națională a oferit imaginile serii. Tânărul fan al campioanei României a purtat un fes identic cu cele purtate de patronul de la FCSB, Gigi Becali, și o pereche de ochelari de soare, chiar dacă meciul se joacă la orele serii.

Prima repriză dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Chiar dacă au fost câteva situații importante de gol, niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să marcheze.

Prima parte a avut parte și de un moment plin de emoții. Ștefan Târnovanu a fost lovit din greșeală în zona capului de către Caragea și a rămas timp de câteva minute întins pe gazon.

