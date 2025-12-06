Derby-ul de pe Arena Națională este unul incendiar cu mii de fani care au stat în ploaie pentru a-și susține favorita.
GALERIE FOTO A oferit imaginile serii la FCSB – Dinamo! Cum a apărut îmbrăcat un fan al campioanei
FCSB se duelează cu Dinamo în etapa a 19-a din Superliga României.
Un puști a oferit imaginile serii la FCSB - Dinamo
Înaintea meciului, unul dintre puștii prezenți pe Arena Națională a oferit imaginile serii. Tânărul fan al campioanei României a purtat un fes identic cu cele purtate de patronul de la FCSB, Gigi Becali, și o pereche de ochelari de soare, chiar dacă meciul se joacă la orele serii.
Prima repriză dintre FCSB și Dinamo s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Chiar dacă au fost câteva situații importante de gol, niciuna dintre cele două echipe nu a reușit să marcheze.
Prima parte a avut parte și de un moment plin de emoții. Ștefan Târnovanu a fost lovit din greșeală în zona capului de către Caragea și a rămas timp de câteva minute întins pe gazon.
