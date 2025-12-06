Leeds United - Liverpool, ora 19:30, LIVE pe VOYO. ”Cormoranii” vânează un nou rezultat pozitiv

Aflată într-o situație delicată în campionat, pe locul nouă, în ciuda unui start bun de sezon, Liverpool caută victoria care s-o apropie de locurile fruntașe din Premier League.

Are 22 de puncte și vine după un rezultat de egalitate pe teren propriu, scor 1-1 cu surpriza Sunderland.



Leeds United - Liverpool, ora 19:30, LIVE pe VOYO



De partea cealaltă, Leeds United vine după o victorie spectaculoasă în ultima etapă, scor 3-1 cu cei de la Chelsea, în urma căreia a ieșit din zona retrogradabilă.



Nou-promovata are acum 14 puncte și este prima deasupra liniei roșii, iar o victorie o poate distanța de ”zona fierbinte” din Premier League.



La conferința de presă premergătoare jocului, Arne Slot a fost întrebat despre concurența pentru un loc în TOP 4, zona care asigură prezența în ediția următoare de UEFA Champions League.



”Pentru mine, asta spune cât de bun este Premier League în acest sezon, este mai bun în fiecare an. Din motive evidente, pentru că toată lumea are atât de mulți bani.

Cu siguranță, primul nostru obiectiv este să revenim în primele patru locuri, pentru că nu suntem mulțumiți de poziția pe care ne aflăm în acest moment”, a spus antrenorul olandez.

