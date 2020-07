"Becali mi-a spus sa merg la tribunal!" Adi Popa a reactionat dupa incheierea contractului! "Am renuntat la 180.000 de euro ca s-o ajut pe FCSB!"

Adi Popa a comentat ce s-a intamplat la FCSB in acest sezon, in care s-a intors pentru a ajuta echipa.

Fostul jucator al "ros-albastrilor" a spus ca s-a simtit dorit la inceput, insa problemele pentru el au inceput imediat dupa revenirea la echipa.

"Cert e ca am incheiat contractul. Din punctul meu de vedere, l-am respectat cu brio pana la capat. Cred ca am demonstrat la fiecare meci, mi-am facut treaba cat de bine am putut. Cu mine titular nu s-a pierdut niciun meci. Statistic, cu Adi Popa titular, FCSB nu a pierdut niciun meci sezonul asta, iar mie mi s-a reprosat de foarte multe ori ca daca o sa joc, o sa pierdem campionatul.

Povestea asta nu a inceput in pandemie. A inceput, practic din vara, de cand am venit. Doar o luna de miere am avut, pana si-au revenit jucatorii accidentati, iar eu n-am mai fost important, dorit.

Vreau sa clarific lucrurile. Din punctul meu de vedere, adevarul a fost denaturat ca eu sa pic prost. Eu, in vara, cand am venit la FCSB, nu am venit pentru bani. Cand m-am reintors, am renuntat la 180.000 de euro, in speranta ca voi juca, cum mi s-a promis de catre patron, si voi recupera din bonusuri sau prin calificarea in Europa. Am renuntat la bani siguri pentru a veni aici. Nu am venit pentru bani, faptele o arata.

M-a sunat domnul Becali, am vorbit. Cand cineva te suna de 2-3 ori, inseamna ca esti dorit. Am mizat pe asta si am venit. Am jucat la inceput, pana si-au revenit accidentati. Jucatorii care mi-au facut concurenta sunt prietenii mei cei mai buni de la echipa.

Eu aveam alte discutii, in alte tari, unde puteam sa merg. Am preferat sa vin la o echipa care m-a ajutat, dar pe care si eu am ajutat-o in trecut, si sa ajut la greu. Socoteala din targ nu s-a potrivit cu cea de acasa", a declarat fotbalistul la Digi Sport.

In plus, Adi Popa a marturisit ca el castiga 15.000 de euro pe luna si ca insusi Gigi Becali l-a sfatuit sa mearga la tribunal pentru a rezolva problema.

"Chiar domnul Becali, la telefon, mi-a spus 'mergi la tribunal'. Am vorbit cu dansul la telefon in ziua de Pasti, i-am urat sarbatori fericite si l-am si intrebat de ce se comporta asa cu mine, cu ce i-am gresit. Mi-a zis: 'Nu ai gresit cu nimic, asta este situatia. Vine criza, trebuie sa-mi protejez investitia, afacerea si familia. Mergi, tata, la tribunal.' Asta am facut. Am decis sa merg sa-mi cer drepturile, nu s-a negociat cu mine, nu mi s-a spus nimic. Doar am primit hartiile de unde am aflat ca sunt in somaj.

Nu ma judec pe maruntis, asa cum s-a spus. Eu trebuie sa-mi recuperez in jur de 55.000 de euro. Daca ii socotim si pe cei 180.000 pe care i-am pierdut cand am venit, inseamna ca pierd doi ani din cariera de fotbalist. Iar eu mai am de jucat inca 3 ani. Faceti voi socoteala.

Noi aveam un grup al jucatorilor, unde discutam, si s-a pus problema aceasta. Stabilisem cu totii ca, atat cat tine pandemia, sa renuntam si noi, si ei, 6 luni, 50% la salarii. Pandemia a tinut doua luni, noi am renuntat 6 luni la salarii.

Vara trecuta, aveam o intelegere pe doi ani cu FCSB. Eu as mai fi avut un an aici, dar contractul pentru inca un an nu a fost semnat si inregistrat. Nu ma pot folosi de el, iar dupa tot ce s-a intamplat e mai bine asa.

Cu anumiti jucatori nu s-a negociat. De fapt ni s-a zis: accepti sau mergi in somaj. Majoritatea au afaceri sau familii, cand te trezesti ca nu mai incasezi banii la care te asteptai pentru urmatoarele 6 luni, nu-ti pica bine.

Mi-au adresat cuvinte grele, pe care consider ca nu le meritam. M-au denigrat. Sunt angajat, ai dreptul sa ma critici pentru ce fac in teren, insa extra nu se cuvine. Nu mi-au picat bine aceste cuvinte, mama este hipertensiva si am trecut prin clipe grele pentru ca ea se consuma. Nu a fost un caz singular, inca din iarna au aparut tot felul de zvonuri, ca m-ar da afara", a adaugat Popa.