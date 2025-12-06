La doar trei zile după victoria clară din Cupa Italiei, 5-1 contra celor de la Venezia, Inter a spulberat-o și pe Como, una dintre revelațiile din Serie A, antrenată de Cesc Fabregas.

Reacția presei din Italia după Inter - Como 4-0



Lautaro Martinez a deschis scorul după doar 11 minute și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor, iar Marcus Thuram, celălalt om din atacul lui Inter, a făcut 2-0 în minutul 59. În ultimele 10 minute ale jocului au mai înscris Hakan Calhanoglu și Carlos Augusto.



"Chivu îl demolează pe Fabregas și transmite un mesaj clar în privința candidaturii la titlu", au scris jurnaliștii de la Football Italia imediat după meci, amintind că echipa lui Cesc Fabregas se afla cu doar 3 puncte sub Inter și avea 11 meciuri consecutive fără eșec în Serie A.



"Lautaro, Thuram, Calhanoglu și Carlos Augusto l-au asfaltat pe Fabregas", a titrat și Gazzetta dello Sport, după victoria răsunătoare a lui Inter.



"Echipa lui Chivu i-a dat o lecție dură tinerei creații a lui Fabregas și s-a impus clar, 4-0. Este rezultatul unui meci perfect, construit bine și încheiat la nivel înalt, în ciuda ajustărilor antrenorului de la Como", a notat Corriere dello Sport.

"Chivu le-a răspuns celor care au susținut că Fabregas era cea mai bună opțiune a lui Inter"



Jurnaliștii de la Tuttomercatoweb au mers mai departe și au amintit despre momentul din vară în care Cesc Fabregas a fost ofertat de Inter înaintea lui Cristi Chivu, însă a refuzat.



"Chivu l-a împachetat pe Fabregas. Cu siguranță că un meci nu înseamnă nimic și că este devreme să facem anumite evaluări, dar românul le-a răspuns celor care au susținut că Fabregas era cea mai bună opțiune a lui Inter în vară. A pregătit perfect meciul de azi, iar Como a fost distrusă. Chivu savurează acum o noapte pe primul loc", a scris TMW.

Pentru Inter urmează un duel tare în Champions League contra lui Liverpool, pe teren propriu (marți, ora 22:00), iar ulterior meci în deplasare cu Genoa, în Serie A (duminică, 14 decembrie, ora 19:00).

Clasamentul din Serie A. Inter, temporar pe primul loc

