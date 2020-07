Solutie de LUX pentru Gigi Becali! Atacantul cu peste 60 de goluri in Serie A care ar putea fi adus GRATIS la FCSB: cine ar putea sa salveze ofensiva ros-albastrilor

Gigi Becali este in cautarea unui atacant si ar putea avea in fata o oportunitate neasteptata.

Stefan Olteanu

Cyril Thereau (37 de ani) a ramas liber de contract dupa ce Fiorentina nu i-a mai prelungit contractul.

Atacantul a mai evoluat la FCSB in 2006, cand a fost adus de la Charleroi (Belgia) in schimbul a 700.000 de euro. Thereau juca in acel sezon in Liga Campionilor pentru echipa lui Gigi Becali si reusea sa isi relanseze cariera la nivel european. Dupa un singur an, in 2007, Thereau pleca la Anderlecht pentru 2.9 milioane de euro.

In 2010 facea pasul in Serie A, cand Chievo il cumpara de la Charleroi pentru 2 milioane de euro. Thereau a inscris de atunci 66 de goluri in campionatul Italiei si a oferit 20 de assist-uri, pentru Chievo, Udinese si Fiorentina, intr-un total de 259 de partide.

In ultimul sezon a fost imprumutat la Cagliari, unde nu a reusit sa stranga doar 5 meciuri. Revenit la Fiorentina, clubul nu a mai vrut sa ii prelungeasca contractul si Thereau a ramas liber de contract.

FCSB se confrunta cu probleme in ceea ce priveste varful de careu, Gigi Becali nefiind multumit de prestatiile lui Adrian Petre. Dupa infrangerea cu CFR Cluj, patronul ros-albastrilor a declarat ca regreta despartirea de Gnohere, echipa suferind in mod clar in fata portii.

Thereau ar putea reveni in Romania si ar putea salva atacul FCSB-ului

10 goluri si o pasa decisiva a marcat Thereau in cele 17 meciuri pentru FCSB si ar putea sa revina in Liga 1. Atacantul s-a simtit foarte bine in Romania si nu s-a ferit sa declare acest lucru. De asemenea, ar avea ocazia sa se retraga de la 'primul mare club' din cariera lui:

"Imi e dor de mancare si de fani. Intotdeauna era o atmosfera fantastica pe stadion. Steaua a fost primul meu mare club in cariera, cu multi fani si jucatori importanti. Cea mai frumoasa amintire este victoria cu 4-1 in fata lui Dinamo Kiev din Liga Campionilor.

Vorbesc cateodata cu MM Stoica si Gabriel Bostina. Imi e dor de ei.

Nu am avut niciodata sansa asta (n. r. de a reveni la FCSB). Probabil pentru ca mereu am avut echipa. Asa ca a fost diferit fata de cand am venit prima data", declara Thereau in 2019, intr-un interviu oferit pentru Eu Sunt 12.

Gigi Becali l-a inclus pe Thereau in 'cel mai bun 11' de cand este patron la FCSB

Thereau a avut parte de o buna colaborare cu Gigi Becali si a povestit si un episod amuzant pe care l-au avut cei doi:

"E ceva frumos sa aud ca sunt cel mai bun atacant care a jucat pentru Steaua, pentru ca Steaua are o istorie mare. Il respect pe Gigi Becali si am cateva amintiri frumoase cu el, e un om carismatic.

Am auzit ca dupa un meci a spus ca nu voi mai juca niciun meci la Steaua pentru ca aveam o frizura ciudata. Apoi am marcat 3 goluri intr-un meci si el a spus ca voi juca in continuare", mai spunea Thereau pentru Eu Sunt 12.

Ajuns la 37 de ani, Thereau are o cota de piata de 300.000 de euro, conform Transfermarkt.