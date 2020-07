Marius Sumudica, de partea lui Gigi Becali: "Daca dispare FCSB, o luam rau in jos!"  Ce spune despre lupta la titlu in Liga 1

Sumudica considera ca Gigi Becali este un finantator potent care sustine fotbalul romanesc.

El a declarat ca daca FCSB ar disparea Liga 1 ar fi mult mai saraca.

Antrenorul lui Gaziantep a vorbit si despre lupta pentru castigarea campionatului in Liga 1. El a spus ca atat CFR cat si Universitatea Craiova au sanse egale. Fostul antrenor de la Astra spera ca FCSB sa nu dispara, deoarece alimenteaza cu bani multe cluburi din Liga 1 prin transferurile pe care le face.

"Daca la inceput spuneam ca CFR e favorita, datorita experientei, maturitatii, diciplinei si ceea ce inseamna Dan Petrescu, in momentul de fata sunt 50-50%. Imi pare rau pentru FCSB, nu ma asteptam sincer. Si eu m-am batut cu ei la campionat, am dus acea lupta, am luat titlul intr-un final.

Imi pare rau de ei fiindca dadeau culoare, toata lumea se batea cu FCSB, de data asta uite ca am ramas numai cu CFR si Craiova. E pacat pentru ca este un om care investeste bani, baga bani in transferuri. E clar ca daca va disparea si FCSB din prim planul fotbalului romanesc o luam rau in jos fiindca Gigi era un om potent care isi permitea oricand sa cumpere jucatori in Romania si sa ramana banii in circuitul fotbalului romanesc", a declarat Sumudica pentru AntenaSport.

Tweet FCSB Astra becali sumudica Citeste si: