Transformarea lui Bogdan Vintila! "Era sufletul vestiarului, radeam toti la glumele lui!" Schimbarea RADICALA pe care a facut-o antrenorul FCSB-ului

Bogdan Vintila o antreneaza pe FCSB din august 2019.

Adi Popa aproape ca nu l-a recunoscut pe Bogdan Vintila de la revenirea la FCSB. Mijlocasul a colaborat cu actualul antrenor de la FCSB in urma cu mai bine de 10 ani. Cei doi erau colegi la Chiajna atunci, iar ulterior, Vintila a devenit antrenor cu portarii al Concordiei.

Adi Popa spune ca Vintila era sufletul vestiarului in acea perioada si era mereu genul de om care are glumele la el.

Antrenorul principal al FCSB-ului este cu totul alt om in prezent, dezvaluie Adi Popa: "Acum e cu biserica."

"In urma cu 10 ani, cand am fost colegi si apoi a fost chiar antrenor cu portarii la Chiajna. Era sufletul vestiarului, avea glumele acelea mai vechi, radeam toti. Il stiam de atunci si il stiam intr-un fel. Acum de cand am venit la FCSB chiar m-am bucurat. Simteam ca am un avantaj ca ne cunoastem si credeam ca o sa fie ok.

Dar acum e intr-o alta ipostaza, cu biserica. Nu mai e la fel de glumet, cu voia buna, cu atmosfera pozitiva.

Nu mai facea acele glume, acele chestii pe care le facea la Chiajna. Acum era si antrenor principal si trebuia sa fie mult mai serios, dar daca domnul Vintila ar fi fost cu mine inca de la al doilea meci, eu consider ca am fi avut o colaborare mai buna si l-as fi ajutat mai mult. Dar inca de la primul meci mi-a reprosat ca am spus dupa ca nu am kilograme in plus. Eu am zis asta pentru ca patronul imi reprosa ca am kilograme in plus. Am avut un kilogram", a spus Adi Popa la Digi Sport.