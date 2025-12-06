Ce a făcut Alexandru Musi înainte de FCSB - Dinamo

Alexandru Musi, fotbalistul care a plecat de la FCSB după ce a intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali, nu va juca în derby-ul de pe Arena Națională deoarece a suferit o accidentare musculară înaintea meciului..

Totuși, Musi și-a făcut apariția pe cel mai mare stadion al țării. Din informațiile PRO TV și Sport.ro, mijlocașul a mers în vestiarul ”Câinilor Roșii” pentru a-și încuraja colegii înaintea meciului.

Întrebat dacă va face o oprire și la fosta sa echipă, Musi a transmis clar că nu ia acest lucru în calcul.

