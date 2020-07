Becali l-a dat afara, acum contraataca! Fost jucator al FCSB face PRAF clubul: "Ce mi-au facut este incredibil! Am devenit jucator de decor!" Cum a fost anuntat de somajul tehnic

Dupa 4 sezone petrecute la FCSB, Marko Momcilovic a plecat de la club.

Sarbul si-a incheiat intelegerea cu echipa patronata de Gigi Becali pe 29 iunie, chiar cu o zi inainte sa ii expire contractul.

Fostul jucator de la FCSB a declarat ca nu s-a simtit confortabil la club in ultimii doi ani.

"Mie nu-mi place să ies in presa, sa ma plang, dar ce mi-au facut este incredibil. Nu credeam ca e posibil asa ceva la un club de talia FCSB", a spus Marko Momcilovic.

Sarbul a avut doua prime sezoane extraordinare la FCSB. El a devenit om de baza in defensiva echipei si a adunat 68 de meciuri in Liga 1. In 2018, intr-un meci din preliminariile Europa League, cu Hajduk Split, el a suferit o ruptura musculara la cvadricepsul piciorului stang.

"Da, in doi ani am lipsit de la antrenamente 7 luni. Dar atat, in rest eu am fost permanent la echipa, ma antrenam la fel ca si ceilalti, eram bun de joc, dar nimeni nu ma baga in seama. Mi-am luat mereu banii, recunosc, insă nu stiu de ce nu jucam deloc, nici cand erau probleme de efectiv in linia defensiva. Brusc, din cel mai bun si laudat, am devenit doar un jucator de decor", a declarat sarbul pentru Gazeta.

Fundasul sarb a mai spus ca a fost bagat in somaj tehnic fara sa fie intrebat.

"Tot sunam la club, il intrebam pe Argaseala cand sa vin. Zicea ca nu e nevoie. M-au bagat in somaj tehnic fara sa ma anunte. Mi-au trimis doar un mail. Argaseala imi tot zicea ca daca nu mai am pretentii la salariile pe martie, aprilie, mai și iunie, imi dau hartie ca pot sa plec deja, desi eu aveam contract pana pe 30 iunie", a spus Momcilovic

In ultimele 2 sezone, fostul jucator de la Pandurii a bifat doar 3 meciuri in Liga 1.