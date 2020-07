Scenariu halucinant propus de Iftime pentru urmatoarele meciuri ale Craiovei: "Eu spun ca ii bate CFR-ul acasa! Ii bate FCSB-ul, ii batem noi si pierd 9 puncte"

Valeriu Iftime, finantatorul lui FC Botosani, nu crede ca Universitatea Craiova e capabila sa castige titlul.

El a declarat ca nu ar fi surprins sa termine peste FCSB in clasament si este convins ca Botosani va castiga toate meciurile pana la finalul competitiei.

"Nu m-ar mira sa terminam peste FCSB. Nici Craiova nu e scapata de frica noastra. CFR da. Dar Craiova nu. Craiova trebuie sa traga tare ca sa fie in fata, acolo. Chiar daca are mai multe puncte in fata noastra. Eu spun ca ii bate CFR-ul acasa. Ii bate FCSB-ul, ii batem noi si pierd 9 puncte. Eu cred ca Botosani bate tot pana la final, sa se pregateasca Dan Petrescu ca o sa il bat", a declarat Valeriu Iftime pentru PRO X.

De asemenea, Iftime a spus ca daca Botosani avea mai mult timp de pregatire reusea sa obtina un rezultat pozitiv in meciul contra "feroviarilor", pierdut cu 0-2.

"Mai mare noroc ca la Botosani nu au avut in viata lor, terenul prost , era impotriva noastra si nu eram antrenati, ne-au scos din pijamale, mai mare noroc ca asta nu poti avea. Pai mai pleca Dan Petrescu acasa asa fericit?", a spus finantatorul lui FC Botosani.

