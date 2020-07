Adi Petre, coplesit de criticile lui Gigi Becali! "Il consuma foarte mult!" Dezvaluiri din vestiarul FCSB-ului: cum e vazut atacantul de colegi

Adi Petre a reusit sa inscrie un singur gol de la transferul la FCSB si Gigi Becali nu s-a ferit sa il critice.

Gigi Becali a spus recent ca soarta lui Adi Petre la FCSB mai poate fi salvata, insa trebuie sa munceasca mai mult la antrenamente.

Patronul ros-albastrilor nu s-a ferit sa il critice pe atacant, iar Adi Popa spune ca acest lucru il afecteaza pe Petre.

Cu toate acestea, colegii de la FCSB simt nevoia in teren de un jucator cu calitatile atacantului de 22 de ani:

"Este greu de explicat in cuvinte. Pe unii ii consuma foarte mult criticile patronului. Cu Adi Petre am avut o discutie inaintea meciului cu Gaz Metan. Am incercat sa ii dau cateva sfaturi. El este un jucator care se consuma din cauza criticilor.

Cu Dinamo a facut un joc foarte bun, chiar daca n-a marcat. Eu, ca jucator, am simtit ca ne-a ajutat foarte mult, ca aveam un punct de sprijin, un jucator care sa intre in combinatii, care sa faca o deviere", a spus Adi Popa la Digi Sport.

7 aparitii a strans Petre in tricoul ros-albastrilor in acest sezon.