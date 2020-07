MM Stoica nu mai e la fel de implicat la FCSB ca pana acum! Problemele personale, motivul pentru care sta mai departe de echipa: "Il consuma mult!"

Desi a revenit la FCSB dupa o absenta de cateva luni, MM Stoica nu mai este la fel de implicat ca inainte.

Adi Popa a vorbit despre implicarea lui Gigi Becali la club si a marturisit ca este mult mai diferit acum, cand patronul se implica mai mult fata de prima perioada pe care mijlocasul a petrecut-o la FCSB.

Popa a declarat ca unul dintre motivele pentru care Becali este mult mai implicat este faptul ca MM Stoica nu se mai ocupa ca inainte de club, din cauza problemelor personale.

"Am avut discutii si cu Mihai Stoica in ultima perioada, dar mi-a spus sa vorbesc cu patronul. Patronul a decis totul, ce a tinut de Mihai Stoica, informatiile despre antrenament si cantonament, a fost totul in ordine.

Implicarea patronului este mult mai mare acum, fata de prima mea perioada la FCSB. Mihai Stoica are si acele probleme personale, cu fiica lui, care il consuma mult si nu se mai implica atat de mult", a declarat Adi Popa la Digi Sport.