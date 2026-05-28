FCSB se pregătește de duelul cu Dinamo de vineri, 29 mai, care se va disputa de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Andrei Niculescu a vorbit despre situația lotului lui Dinamo, înaintea partidei de baraj pentru un loc în preliminariile Conference League.

OUT pentru Dinamo - FCSB

Oficialul „câinilor” a fost întrebat despre situația fotbaliștilor accidentați înaintea meciului cu FCSB.

Andrei Nicolescu a dezvăluit că Zeljko Kopic nu se va putea baza pe un jucător, pentru că și-a programat nunta în ziua meciului.

„E cel mai important meci al sezonului. Au fost multe momente importante, dar acesta a devenit cel mai important. Suntem bine, cu plusuri şi cu minusuri. Puşcaş e acolo cu noi, este un plus.

Minusuri, Pop are nunta, noi ştiam de ceva timp. Nu e ok, dar nici nu avem cum să-l acuzăm, şi-a programat-o acum un an. Nu poţi să-l acuzi, nu e o chestie făcută în ultimul timp. Cred că s-a şi gândit să nu fie într-o sâmbătă, dar uite că a ieşit aşa.

Karamoko va fi pe bancă, sperăm să ne ajute 20 de minute. Mărginean e cu noi şi a jucat săptămâna trecută, e în ritm, ne ajută”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Atacantul adus în ianuarie 2025 de la Oțelul a jucat 40 de partide pentru Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive.

800.000 de euro este cota lui Alexandru Pop, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.