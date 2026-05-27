FCSB s-a calificat dramatic în finala barajului pentru Conference League, după 4-3 cu FC Botoșani, meci care a marcat debutul lui Marius Baciu pe banca roș-albaștrilor. Totuși, alegerea făcută de Gigi Becali nu l-a convins deloc pe Victor Pițurcă.

Victor Pițurcă, fără perdea despre Marius Baciu: „Îmi pare rău să o spun”

Fostul selecționer al României a comentat instalarea lui Baciu și a spus direct că adevăratele decizii continuă să fie luate de patronul campioanei.

"Nu vreau să comentez. Știm cu toții cine face echipa, schimbările. Deocamdată, nu pot să spun nimic despre antrenorul Marius Baciu. Mi-a fost elev, l-am debutat la naționala de tineret a României.

Îmi pare rău să o spun, dar este antrenorul cu numele, în momentul de față. Să spunem că ar fi făcut el echipa, schimbările, tot nu ar avea un mare rol (n.r. dacă FCSB ajunge sau ratează cupele europene), asta deoarece a preluat echipa de câteva zile.

Nu a mai antrenat de mult timp, dar a fost fotbalist și nu a uitat fotbalul. Știm însă cu toții că echipa și schimbările sunt făcute de Gigi Becali", a spus Victor Pițurcă pentru Digi Sport.

Marius Baciu a fost ales de Gigi Becali după ce Elias Charalambous a refuzat să revină momentan la FCSB. Patronul speră ca fostul fundaș să repete succesul avut de tehnicianul cipriot.

Fost căpitan al Stelei, Baciu a jucat în Ghencea între 1996 și 2002 și a câștigat trei titluri, două Cupe ale României și două Supercupe. Ca antrenor, a pregătit echipe precum Unirea Alba Iulia, Concordia Chiajna, Academica Clinceni sau Juventus București și deține licența UEFA PRO din 2015.

Vineri, FCSB va juca împotriva lui Dinamo București finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.