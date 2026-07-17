Dumiter (19') și Mitrov (47') au marcat golurile moldovenilor, în timp ce Diarra (15'), cu un autogol, și Merloi au înscris pentru ilfoveni.

FC Botoșani a remizat, scor 2-2, în fața lui FC Voluntari , într-un meci din prima etapă din Superliga.

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Markovic a scăpat singur cu portarul lui FC Voluntari, dar a trimis dezamăgitor, chiar dacă a avut toată poarta în față.

Basarab Panduru a analizat ratarea de la ultima fază a lui Jovan Markovic și a explicat care a fost intenția atacantului de 25 de ani, dar a subliniat că fotbalistul ar fi trebuit să marcheze.

„Finalul a fost ceva de… Să nu fii antrenor la nici una dintre cele două echipe, altfel rămâneai înţepenit pe banca. La Markovic ce să mai zic?! Ţinând cont că scapi singur cu portarul… Aici era chiar finalul meciului, nu se mai putea întâmpla nimic, nu dai nici măcar pe poarta…

La ocazia lui Voluntari iese portarul aici nu te trezeşti cu nimeni, nu poţi aşa ceva… Babic ocazie de 9, a tras de -1, la Markovic de 10 şi a tras de -1,5. Cum poţi aşa ceva?! Mingea nici nu se ducea în poartă, a vrut să dea scăriţă şi cred că nu a ridicat-o bine, dar n-ai cum”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Șase goluri și un assist în 21 de meciuri au fost cifrele lui Jovan Markovic în sezonul trecut, în tricoul Farului.

400.000 de euro este cota atacantului de 25 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.