Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că, dacă va trebui, jucătorii săi vor "muri' pe teren pentru a câştiga barajul cu FCSB, pentru calificarea în Conference League.

”Este cel mai important meci din acest sezon”

"Da, este cel mai important meci din acest sezon. Prin tot ceea ce am făcut până acum, merităm să jucăm acest meci de baraj, un meci foarte important pentru club, pentru echipă, pentru toată lumea şi, desigur, vom da totul pe teren pentru a ne califica în competiţiile europene.

Cred că este normal să fie o presiune, e complet normal ca toată lumea să simtă că urmează un meci mare şi asta face parte firesc din viaţa la Dinamo. Pe viitor sper ca acest club să joace meciuri şi mai mari, iar presiunea să fie şi mai mare.

Acum este important să înţelegem că nu este vorba doar despre a juca acest meci de baraj, ci de a da totul, de a juca din toată inima pentru club, pentru echipă, pentru noi înşine. Şi dacă trebuie să murim pe teren, să murim pe teren pentru a câştiga meciul", a declarat Kopic.

Kopic despre FCSB

Tehnicianul croat a precizat că ştie foarte bine calităţile adversarilor, care nu traversează însă o perioadă foarte bună.

"Adversarul nostru este principalul nostru rival, o echipă cu multă calitate şi multă experienţă în ultimii ani în competiţiile europene şi în astfel de meciuri eliminatorii. Acesta este un aspect important.

În acelaşi timp, nici ei nu au avut cel mai bun sezon, iar acesta este tot un aspect important. Au punctele lor forte şi punctele lor slabe.

I-am analizat, ştim tot ceea ce trebuie să ştim. Noul antrenor reprezintă o energie nouă pentru ei şi va încerca să ne surprindă cu anumite lucruri. Dar este un derby mare, un meci important pentru ei şi pentru noi şi va fi o partidă foarte dificilă.

Pentru mine, în derby-uri şansele sunt mereu aceleaşi: 50-50. Nivelul de inspiraţie, experienţa ultimelor meciuri, poate sezonul mai bun al uneia dintre echipe, toate contează.

Dar astfel de meciuri sunt speciale şi pot fi decise de orice detaliu. Noi nu pregătim meciul gândindu-ne cine este favorită, ci încercăm să fim concentraţi tactic la maximum şi să avem spirit bun", a afirmat Kopic, citat de Agerpres.

”Am fi putut obţine puţin mai mult”

Întrebat care a fost marele câştig al sezonului, Kopic a spus că, deşi obiectivul era calificarea în play-off, are sentimentul că se putea obţine mai mult:

"Obiectivul nostru principal pentru acest sezon a fost din nou play-off-ul şi să încercăm să luptăm pentru cupele europene, într-o măsură mai mare sau mai mică.

Suntem acolo unde ne-am dorit să fim, dar când iei în considerare întreg sezonul şi toate momentele bune pe care le-am avut, există şi sentimentul că am fi putut obţine puţin mai mult, atât în Superligă, cât şi în cupă. Dar, din nou, este un sezon bun. Sunt foarte mulţumit de toţi jucătorii, de ceea ce am făcut până acum din punct de vedere profesional".

Dinamo va întâlni FCSB vineri, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf, în barajul de calificare în Conference League.