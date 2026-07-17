FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

Octavian Popescu își dorește mai mult: „Sper să nu dezamăgesc”

Extrema stânga de 23 de ani a fost nemulțumit de mingile pe care le-a pierdut în meciul cu FC Argeș, chiar dacă a oferit un assist și scos lovitura de la 11 metri la care a Florin Tănase a făcut 2-0.

Octavian Popescu crede că echipa sa are toate șansele să câștige un nou titlu în Superliga.

„A fost un meci greu, cu o echipă care a fost în play-off în sezonul trecut. În general, nu am făcut un meci foarte bun. Nu mi-au ieșit câteva faze, am pierdut câteva mingi la jumătatea terenului și nu e ok.

Sper să nu dezamăgesc și să am cât mai multe realizări. O să vedeți pe teren, degeaba vorbesc dacă pe teren nu fac nimic. E doar un număr pe tricou.

Nu îmi fac griji, avem o echipă foarte bună, un staff foarte bun și cred că vom putea câștiga din nou campionatul. Suntem puțini, dar buni. O să vină și jucătorii accidentați”, a spus Octavian Popescu, la Digi Sport.

Jucătorul de 23 de ani reușit două goluri și trei pase decisive în 41 de meciuri jucate în tricoul lui FCSB, în stagiunea trecută.

226 de meciuri, 27 de goluri și 27 de pase decisive a strâns Octavian Popescu de la promovarea la prima echipă, în 2020, și până în prezent.