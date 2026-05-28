Pronosticul lui Vali Badea înainte de Dinamo - FCSB

După un meci nebun, decis în prelungiri de golul superb marcat de Octavian Popescu, roș-albaștrii se pregătesc acum pentru duelul cu Dinamo, iar Vali Badea a oferit deja verdictul său înaintea partidei.

Fostul atacant al FCSB-ului speră ca echipa lui Gigi Becali să închidă sezonul cu o victorie importantă și să își spele imaginea după un an dezamăgitor.

„Este un meci al echipei mele favorite, unde îmi doresc enorm să spele sezonul slab pe care l-a făcut anul acesta. Eu îmi doresc să câștige pe teren, în timpul celor 90 de minute”, a spus Vali Badea pentru VOYO și Sport.ro.

Fostul atacant a ajuns la FCSB în 2006, transferat de la FC Vaslui pentru un milion de euro. În tricoul roș-albastru a bifat 74 de meciuri, a marcat 21 de goluri și a oferit șase pase decisive.