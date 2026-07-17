FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui FC Argeș, în prima rundă din Superliga. Roș-albaștrii au marcat prin Daniel Bîrligea (19') și Florin Tănase (45+4').

Bogdan Andone nu înțelege noile reguli de la VAR

Antrenorul lui FC Argeș a fost nemulțumit de noile reguli de arbitraj și și-a vărsat frustrarea după meciul cu FCSB.

Bogdan Andone a recunoscut însă că valoare ridicată a jucătorului echipe bucureștene a făcut diferența în această partidă.

„Vreau să le mulțumesc suporterilor veniți în număr mare de la Pitești pentru susținere. Și vreau să îmi cer scuze pentru atitudinea din prima repriză. Nu se poate să ne prezentăm așa în prima etapă, este nepermis acest lucru. Vom vedea în zilele următoare cum vor merge lucrurile.

Marea problemă cu sistemul VAR și cu noile reguli este că arbitrii arbitrează cum vor. Le dau dreptate domnilor arbitri să ducă lucrurile în direcția în care vor. O dată este fault, de două ori nu este, nu mai înțelegi nimic. În această seară nu am nimic de reproșat, dar nimeni nu înțelege nimic.

Deciziile sunt tot timpul la dânșii. Era primul meci, l-am pregătit pentru a câștiga. FCSB a câștigat meritat, experiența și valoarea lor și-au spus cuvântul. Nu am reușit să îi blocăm.

Când am avut situații să intrăm în joc, nu am luat deciziile bune. E greu să faci față FCSB-ului cu Tănase, Bîrligea, Cisotti, Radunovic, jucători cu experiență, iar noi cu juniori.

Cred că toate echipele sunt în aceeași situație. Poate cele care joacă în cupele europene sunt o idee mai bine pregătite mental, dar cred că toate echipele sunt în situația noastră, în căutări, cu schimbări”, a spus Bogdan Andone, la Prima Sport.