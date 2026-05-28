Apel de ultimă oră al lui Dinamo înaintea barajului cu FCSB: "Sper să se răzgândească"

Toate biletele de pe micuța arenă din București s-au epuizat în câteva minute, însă Dinamo ar putea să nu beneficieze de sprijinul galeriei în debutul derby-ului cu FCSB.

Andrei Nicolescu, înainte de Dinamo - FCSB: "Sper ca fanii noștri să se răzgândească"

După ce Dinamo a decis să își schimbe sigla începând cu sezonul viitor, suporterii dinamoviști au protestat vehement, iar la meciul cu CFR Cluj (0-0) au intrat pe stadion abia în minutul 10.

Peluza Cătălin Hîldan a anunțat deja că măsura de protest se va menține și la barajul cu FCSB, în ciuda mizei partidei. Președintele Andrei Nicolescu speră însă ca ultrașii să se răzgândească.

"Eu am tot speranțele că ei, în ultimul moment, se vor schimba. Sper să înțeleagă lucrul ăsta și să fie alături de echipă de la încălzire, de la început. Pe de altă parte, dacă ei vor să fac asta, trebuie să le respect decizia.

E o chestiune care crește. Tensiunea meciului crește. Pe măsură ce ne vom duce spre orele de început, sper cumva să se răzgândească.

E forma lor de protest. Chiar dacă nu o înțeleg, trebuie să o accept. Ce să fac?! Rugămințile noastre au fost să renunțe măcar pentru acest meci la această formă și să vadă ulterior cum vor să protesteze, dar pentru meciul ăsta să dea toată susținerea echipei", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.