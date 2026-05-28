Apel de ultimă oră al lui Dinamo înaintea barajului cu FCSB: "Sper să se răzgândească"

Dinamo și FCSB se vor înfrunta în finala barajului pentru Conference League, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Toate biletele de pe micuța arenă din București s-au epuizat în câteva minute, însă Dinamo ar putea să nu beneficieze de sprijinul galeriei în debutul derby-ului cu FCSB.

După ce Dinamo a decis să își schimbe sigla începând cu sezonul viitor, suporterii dinamoviști au protestat vehement, iar la meciul cu CFR Cluj (0-0) au intrat pe stadion abia în minutul 10.

Peluza Cătălin Hîldan a anunțat deja că măsura de protest se va menține și la barajul cu FCSB, în ciuda mizei partidei. Președintele Andrei Nicolescu speră însă ca ultrașii să se răzgândească.

"Eu am tot speranțele că ei, în ultimul moment, se vor schimba. Sper să înțeleagă lucrul ăsta și să fie alături de echipă de la încălzire, de la început. Pe de altă parte, dacă ei vor să fac asta, trebuie să le respect decizia.

E o chestiune care crește. Tensiunea meciului crește. Pe măsură ce ne vom duce spre orele de început, sper cumva să se răzgândească.

E forma lor de protest. Chiar dacă nu o înțeleg, trebuie să o accept. Ce să fac?! Rugămințile noastre au fost să renunțe măcar pentru acest meci la această formă și să vadă ulterior cum vor să protesteze, dar pentru meciul ăsta să dea toată susținerea echipei", a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Zeljko Kopic: "Este cel mai important meci din acest sezon"

Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a afirmat joi, într-o conferinţă de presă, că, dacă va trebui, jucătorii săi vor "muri' pe teren pentru a câştiga barajul cu FCSB, pentru calificarea în Conference League.

"Da, este cel mai important meci din acest sezon. Prin tot ceea ce am făcut până acum, merităm să jucăm acest meci de baraj, un meci foarte important pentru club, pentru echipă, pentru toată lumea şi, desigur, vom da totul pe teren pentru a ne califica în competiţiile europene. 

Cred că este normal să fie o presiune, e complet normal ca toată lumea să simtă că urmează un meci mare şi asta face parte firesc din viaţa la Dinamo. Pe viitor sper ca acest club să joace meciuri şi mai mari, iar presiunea să fie şi mai mare. 

Acum este important să înţelegem că nu este vorba doar despre a juca acest meci de baraj, ci de a da totul, de a juca din toată inima pentru club, pentru echipă, pentru noi înşine. Şi dacă trebuie să murim pe teren, să murim pe teren pentru a câştiga meciul", a declarat Kopic.

