FCSB, fosta echipă a lui Cosmin Olăroiu, va disputa împotriva lui Dinamo finala barajului de calificare în preliminariile Conference League. Meciul este programat vineri, de la 20:30.

Cosmin Olăroiu: ”Cei de la FCSB sunt mai îndreptățiți să spere la calificarea asta!”

Întrebat cum vede derby-ul Dinamo - FCSB pentru calificarea în preliminariile Conference League, Cosmin Olăroiu a mărturisit că nu este la curent cu ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc și nu poate spune care echipă este favorită să ajungă în Europa.

Totuși, fostul antrenor al Stelei spune că experiența și investițiile făcute la FCSB o recomandă să meargă în Europa.

”Vreau să fiu politicos, dar nu urmăresc foarte atent meciurile. Când am venit în România, am văzut meciul cu Botoșani, aproape o repriză. Nu am urmărit fenomenul de aproape, am avut alte treburi de făcut și atunci nu am cum să spun.

Nu cunosc potențialul echipei Dinamo, nu știu cât de buni sunt, pe Steaua (n.r. FCSB) am văzut-o destul de puțin în ultimul timp, m-am mai uitat un pic când a fost Mirel, dar nu pot să evaluez, să îmi dau seama care echipă e favorită, care e mai bună, care e mai puternică sau care ar avea mai multe șanse, însă cred că pentru experiența, valoarea lotului sau investițiile care s-au făcut la Steaua (n.r. FCSB), sunt mai îndreptățiți să spere în calificarea asta în Conference League.

Am înțeles că Dinamo e o echipă care joacă destul de bine și are o coeziune destul de mare în cadrul echipei. Fiecare cu șansa ei”, a spus Cosmin Olăroiu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Cosmin Olăroiu: ”Nu am cum să îl ajut pe Gigi Becali!”

”Oli” a mărturisit că nu ar putea să îl ajute nici măcar cu un sfat pe Gigi Becali, dacă patronul de la FCSB i-ar cere acest lucru înainte de derby-ul cu Dinamo.

”(n.r. I-ați oferi un sfat, o sugestie lui Gigi Becali dacă v-ar cere ajutorul?) Nu am cum să îl ajut! Cum pot să îl ajut dacă eu nu știu despre ce vorbesc. E greu, fiecare își poate da cu părerea, dar trebuie să fii în fenomen, trebuie să știi ce se întâmplă. Eu îmi văd de treaba mea și atâta tot, nu am alte preocupări”, a adăugat Olăroiu.