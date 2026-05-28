Înaintea duelului dintre legende, Bănel Nicoliță a oferit un moment savuros pentru PRO TV și Sport.ro. Fostul mijlocaș al Stelei a vorbit despre atmosfera specială creată înaintea partidei și despre relația dintre foștii rivali.

„Bineînțeles. Suntem pregătiți cu toții, ne-am antrenat, am stat de vorbă chiar și cu adversarul. Pe timpul nostru nu se întâmpla așa ceva.

Ne bucurăm că după 20 de ani am reușit să ne întâlnim din nou și să oferim publicului ocazia să vadă oameni care au scris istorie pentru România. Noi și Rapidul am fost două echipe foarte bune.

Păcat că ne-am întâlnit atunci în sferturi. Noi am avut noroc cu golul din deplasare și am mers mai departe”, a spus Bănel Nicoliță pentru PRO TV și Sport.ro.

În urmă cu 20 de ani, Steaua elimina Rapidul în sferturile Cupei UEFA, după 1-1 în Giulești și 0-0 pe fostul stadion „Lia Manoliu”. Bănel Nicoliță și Viorel Moldovan marcau atunci golurile dublei istorice.

Bănel Nicoliță merge pe mâna FCSB-ului în derby-ul pentru Conference League

Fostul internațional român a comentat și derby-ul Dinamo - FCSB, programat vineri, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Partida se va disputa tot pe Arcul de Triumf, deoarece Arena Națională este indisponibilă.

„Eu îmi doresc să meargă FCSB mai departe. Dinamo arată foarte bine, iar FCSB a ratat foarte mult cu Botoșani, dar sper să vedem un meci frumos și echipa care merită să meargă mai departe să fie FCSB!”, a mai spus Bănel Nicoliță.

Dublu campion al României cu FCSB (2004/05, 2005/006), Bănel Nicoliță a bifat 265 de meciuri pentru trupa roș-albastră, a marcat 35 de goluri și a livrat 42 de pase decisive.

În cariera sa a jucat și în Franța, la Saint-Etienne și Nantes, dar și în Cipru, la Aris Limassol. Pe plaiurile noastre a mai trecut pe la formații precum Dacia Unirea Brăila, FC Viitorul, ASA Târgu Mureș, Poli Timișoara, CS Făurei, CS Amara și Teleajenul Vălenii de Munte.