CLASAMENT Dinamo, dezlănțuită! 8 victorii în primele 8 etape după un nou succes categoric

”Buldogii” fac legea în Liga de Rugby.

Dinamo a reușit astăzi a opta victorie consecutivă în tot atâtea etape disputate în Liga de Rugby.

După un nou succes categoric, 54-17 la U Cluj acasă, ”buldogii” sunt lideri detașați în clasament și au toate argumentele să viseze la titlul de campioană a României.

U Cluj - Dinamo 17-54

”RUGBY. Dinamo – punctaj maxim

🏆Liga de Rugby Kaufland, etapa 9

💥U ELBI Cluj Napoca – DINAMO 17-54 

Dinamo a dominat meciul de la Cluj Napoca, astfel că și-a asigurat la final o victorie de cinci puncte. 

Buldogii intră astfel în pauza de campionat cu o linie perfectă de clasament: opt victorii – șapte puncte bonus. Total: 39 de puncte. Jucătorii antrenați de Carl Hogg sunt lideri în campionat.

Campionatul se întrerupe până pe 8 august, când Dinamo va întâlni în deplasare CSM Știința Baia Mare”, a postat CS Dinamo București, completată de pagina Dinamo Rugby:

”Dinamo rămâne invincibilă după un succes categoric la Cluj!

CS Dinamo București își continuă marșul triumfal în campionatul național de rugby, consolidându-și poziția de lider autoritar. „Buldogii” au obținut a opta victorie din tot atâtea meciuri disputate, după ce s-au impus fără drept de apel pe terenul celor de la Universitatea Cluj, cu scorul de 54-17.

Bucureștenii au făcut spectacol total și au culcat mingea în terenul de țintă advers de 8 ori. Pe lângă cele 8 eseuri marcate, transformările au funcționat aproape impecabil, 7 dintre ele fiind trimise printre buturi.💪

Omul meciului a fost desemnat Alin Burduja. Jucătorul de linia a doua a avut o evoluție remarcabilă, fiind motorul echipei atât în fazele fixe, cât și în momentele defensive, contribuind decisiv la menținerea parcursului perfect al dinamoviștilor în acest sezon.⚪️🔴”.

Clasamentul din Liga de Rugby

