FCSB a spart banca pentru Aymen Boutoutaou! Suma de transfer și salariul "celui mai bun străin din România"

Boutoutaou a sosit vineri în România pentru vizita medicală, iar seara a fost prezent în Ghencea, unde a asistat la FCSB - FC Argeș 2-0.

FCSB a plătit 1.350.000 de euro pentru Aymen Boutoutaou

După meci, Gigi Becali a dezvăluit că a plătit 1.350.000 de euro pentru transferul lui Boutoutaou. O sumă mai mare decât cea vehiculată inițial în presa franceză, însă justificată de dorința foarte mare a lui Mihai Stoica de a-l aduce în România pe fotbalistul care a jucat până acum doar în ligile inferioare din Franța.

Gigi Becali a explicat că Boutoutaou va încasa și un salariu consistent, care, cu tot cu bonusuri, ar putea ajunge la 700.000 de euro anual.

"MM era disperat, zicea că e cel mai bun străin din România. I-am zis să se ducă să-l ia. A negociat aproape o lună, a căzut, iar a revenit, a căzut, iar a revenit. Le-am zis să-i facă toate poftele și asta e. Ne-a costat cam 1.350.000 de euro. Cu prime, cu tot, ajunge la 600.000-700.000 de euro, dar nu știu exact.

I-am zis să facă ce vrea și să-l ia. Când spune un colaborator care știe fotbal, mai ales că MM nu spune niciodată de cineva că e bun... dar el a spus de ăsta că e foarte, foarte, foarte bun. Când am auzit asta, am zis că dau oricât pe el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Unde va juca Aymen Boutoutaou la FCSB

Omul de afaceri a explicat și în ce poziții ar urma să fie folosit Boutoutaou la FCSB.

"Joacă număr 10, joacă atacant, joacă trei posturi. Părerea mea e că în campionat avem nevoie de jucători mai driblangii.

David Miculescu e bun în cupele europene pentru că e puternic, iar în campionat să jucăm cu el (n.r - Boutoutaou) atacant dreapta. În meciurile europene să joace el număr 10. Iar în stânga poate Octavian Popescu", a mai spus Gigi Becali.