Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon

Unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei din sezonul trecut a fost Assad Al Hamlawi, atacantul care a avut un randament excelent în Bănie. Cumpărat de la Slask Wroclaw cu un milion de euro, palestinianul a marcat 16 goluri și a oferit 4 pase decisive, iar LPF l-a inclus în echipa sezonului.

Presa egipteană: Universitate Craiova vrea 4 milioane de euro pentru Assad Al Hamlawi

Assad este dorit de mai multe cluburi importante din Europa, dar și de Al Ahly Cairo, cea mai titrată echipă din Egipt, care are nu mai puțin de 45 de titluri de campioană în palmares. Interesul este ceva mai vechi și ar data încă din iarnă.

Presa egipteană scrie însă că Al Ahly se lovește de prețul foarte mare stabilit de Universitatea Craiova. Oltenii și-ar dori cel puțin 4 milioane de euro în schimbul lui Assad Al Hamlawi, o sumă care pare greu de atins pentru formația egipteană.

Al Ahly l-ar considera pe Assad Al Hamlawi un înlocuitor ideal pentru Wessam Abou Ali (27 de ani), un alt atacant palestinian, care a fost vândut vara trecută la Columbus Crew pentru aproape 6,5 milioane de euro.