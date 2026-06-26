Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon

Craiova joacă tare: 4 milioane de euro pentru atacantul care a rupt plasele în ultimul sezon Superliga
SPORT.RO
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Campioana Universitatea Craiova a reușit să își păstreze, cel puțin până acum, toți jucătorii importanți din sezonul în care a cucerit eventul.

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Al Ahly CairoEgiptUniversitatea CraiovaAssad Al-Hamlawi
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Unul dintre cei mai importanți jucători ai Craiovei din sezonul trecut a fost Assad Al Hamlawi, atacantul care a avut un randament excelent în Bănie. Cumpărat de la Slask Wroclaw cu un milion de euro, palestinianul a marcat 16 goluri și a oferit 4 pase decisive, iar LPF l-a inclus în echipa sezonului.

Presa egipteană: Universitate Craiova vrea 4 milioane de euro pentru Assad Al Hamlawi

Assad este dorit de mai multe cluburi importante din Europa, dar și de Al Ahly Cairo, cea mai titrată echipă din Egipt, care are nu mai puțin de 45 de titluri de campioană în palmares. Interesul este ceva mai vechi și ar data încă din iarnă.

Presa egipteană scrie însă că Al Ahly se lovește de prețul foarte mare stabilit de Universitatea Craiova. Oltenii și-ar dori cel puțin 4 milioane de euro în schimbul lui Assad Al Hamlawi, o sumă care pare greu de atins pentru formația egipteană.

Al Ahly l-ar considera pe Assad Al Hamlawi un înlocuitor ideal pentru Wessam Abou Ali (27 de ani), un alt atacant palestinian, care a fost vândut vara trecută la Columbus Crew pentru aproape 6,5 milioane de euro.

Până la un eventual transfer, Assad Al Hamlawi se pregătește de primele meciuri oficiale din noul sezon. Palestinianul a jucat în ambele amicale disputate de Craiova în cantonamentul din Austria și a înscris un gol contra amatorilor de la FC Stubai (7-1).

Universitatea Craiova, program de foc la startul sezonului

De pe 8 iulie și până pe 11 august, echipa lui Filipe Coelho va juca nu mai puțin de 11 meciuri, programul fiind unul foarte încărcat, numai cu meciuri din trei în trei zile.

Oltenii nu au avut foarte mult noroc nici la tragerea la sorți pentru stabilirea programului din Superliga. În primele 4 etape, Craiova va avea dueluri inclusiv cu câștigătoarea play-out-ului din sezonul trecut (UTA Arad), dar și cu două echipe care au jucat în play-off (Dinamo și FC Argeș).

De menționat însă că Universitatea Craiova a avut privilegiul de a nu putea înfrunta în primele 6 etape din Superliga celelalte reprezentante ale României în cupele europene: U Cluj, CFR Cluj și FCSB.

Iată cum ar putea arăta programul Universității Craiova în startul sezonului 2026/2027

  • 8 iulie: ML Vitebsk (deplasare, turul 1 UCL)
  • 12 iulie: U Cluj (acasă, Supercupa României)
  • 15 iulie: ML Vitebsk (acasă, turul 1 UCL)
  • 18/19 iulie: UTA Arad (acasă, Superliga etapa 1)
  • 21/22 iulie: Borac Banja Luka / Levski Sofia (posibil duel în turul 2 UCL)
  • 25/26 iulie: Dinamo (deplasare, Superliga etapa 2)
  • 28/29 iulie: Borac Banja Luka / Levski Sofia (posibil duel în turul 2 UCL)
  • 1/2 august: Petrolul Ploiești (acasă, Superliga etapa 3)
  • 4/5 august: posibil duel în turul 3 UCL (prima manșă)
  • 8 august: FC Argeș (acasă, Superliga etapa 4)
  • 11 august: posibil duel în turul 3 UCL (a doua manșă)
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