Mitică Dragomir este convins că Universitatea Craiova pornește cu prima șansă la câștigarea titlului.

Echipa patronată de Mihai Rotaru a cucerit campionatul după ce a încheiat play-off-ul pe primul loc, cu 50 de puncte, iar apoi și-a trecut în palmares și Cupa României, câștigată în fața Universității Cluj, la loviturile de departajare.

Mitică Dragomir știe deja cine câștigă Superliga: „Singura echipă valoroasă din România!”

Fostul președinte al LPF consideră că Universitatea Craiova este cea mai puternică echipă din România în acest moment și vede formația pregătită de Filipe Coelho drept principala favorită la un nou titlu.

„Avem șansa râsului. Să râdă toată lumea de noi. N-avem nicio șansă, n-avem echipe de cupe europene!

Craiova este singura echipă, la această oră, valoroasă în România. Dar s-ar putea să se întărească și FCSB, Rapidul. Dinamo a pierdut jucători valoroși. E greu să intre în play-off.

Craiova? Defilează! O să vedeți. Dar depinde ce transferuri mai face Gigi, cu Șucu...”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Prima Sport.

„Juveții” vor începe noul sezon pe 8 iulie, în deplasare, împotriva celor de la ML Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar din UEFA Champions League. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe stadionul „Ion Oblemenco”.