Campioana Universitatea Craiova va înfrunta formaţia din Belarus ML Vitebsk, în primul tur preliminar al Ligii Campionilor.

Luka Bilbija va fi arbitrul partidei

Prima manşă a acestei întâlniri, programată la 8 iulie, va fi arbitrată de o brigadă din Bosnia-Herţegovina, cu Luka Bilbija la centru.

El va fi ajutat de Stefan Tešanović şi Marko Peric, în timp ce rezervă va fi Antonio Tomic.

În Camera VAR se vor afla Antoni Bandić şi Nihad Ljajic.

Partida de miercuri va începe la ora 20.00 şi va avea loc la Mezokovesd, în Ungaria, informează news.ro.

Toate informațiile despre Belarus ML Vitebsk

În mod normal, în campionat și cupă, ML Vitebsk își dispută meciurile de pe teren propriu pe Vitebsky Central Sport Complex, unde stadionul de fotbal are o capacitate de 8.144 de locuri.

Totuși, în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia, ML Vitebsk va fi nevoită în cupele europene să joace acasă pe un teren neutru, cel mai probabil în Ungaria. Adversara Craiovei nu a confirmat încă oficial unde va evolua împotriva oltenilor.

ML Vitebsk a renăscut din propria cenușă

Fondată în 1983, ML Vitebsk a câștigat în premieră, în stagiunea precedentă, campionatul în Belarus din postura de nou-promovată.

Universitatea Craiova va înfrunta, în turul I preliminar al Ligii Campionilor, o debutantă în cupele europene.

ML Vitebsk are o istorie scurtă, însă destul de complicată. Clubul a fost desființat în 2006, fiind reînființat în 2014.

Cota de piață a clubului din Belarus

În momentul de față, lotul celor de la ML Vitebsk este cotat la doar 12,88 de milioane de euro pe Transfermarkt.

Cel mai valoros jucător al adversarei Craiovei este internaționalul jamaican (62 de selecții/21 de goluri) Shamar Nicholson (29 de ani), cotat la 3.200.000 de euro.

În comparație, Universitatea Craiova este estimată la 34.500.000 de euro, iar Ștefan Baiaram (23 de ani) este cel mai scump elev al lui Filipe Coelho: 5.000.000 de euro.

Antrenorul celor de la ML Vitebsk este rusul Magomed Adiev (48 de ani), deținător al Licenței Pro.