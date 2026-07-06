Campioana mondială s-a calificat cu emoții în optimile Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 3-2, după prelungiri, în fața naționalei din Capul Verde.

Deși a rămas pe banca de rezerve, Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, nu va uita prea curând duelul cu campioana mondială.

Joao Paulo a primit un tricou semnat de Lionel Messi

La finalul partidei, Joao Paulo a profitat de ocazie și s-a fotografiat cu Lionel Messi. Mai mult, starul argentinian i-a oferit și un tricou semnat, pe care fotbalistul FCSB-ului l-a prezentat ulterior pe rețelele de socializare.