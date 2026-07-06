FOTO Surpriza pregătită de Lionel Messi pentru Joao Paulo! Gestul făcut după Argentina - Capul Verde

Surpriza pregătită de Lionel Messi pentru Joao Paulo! Gestul făcut după Argentina - Capul Verde CM 2026
SPORT.RO
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Joao Paulo, transferat la FCSB în iarnă de la Oțelul Galați, a fost prezent la CM 2026.

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Lionel Messijoao pauloArgentinaCapul Verde
Din articol

Campioana mondială s-a calificat cu emoții în optimile Cupei Mondiale 2026, după victoria cu 3-2, după prelungiri, în fața naționalei din Capul Verde.

Deși a rămas pe banca de rezerve, Joao Paulo (28 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, nu va uita prea curând duelul cu campioana mondială.

Joao Paulo a primit un tricou semnat de Lionel Messi

La finalul partidei, Joao Paulo a profitat de ocazie și s-a fotografiat cu Lionel Messi. Mai mult, starul argentinian i-a oferit și un tricou semnat, pe care fotbalistul FCSB-ului l-a prezentat ulterior pe rețelele de socializare.

Capul Verde a încheiat grupa H pe locul trei, peste Uruguay și Arabia Saudită, iar apoi au fost foarte aproape de o mare surpriză în fața Argentinei, fiind eliminați după un spectaculos 2-3. DETALII AICI

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