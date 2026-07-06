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Erling Haaland a marcat o dublă în Brazilia - Norvegia 1-2, duel din optimile CM 2026, fiind decisiv în calificarea naționalei sale în sferturi, unde va întâlni Anglia (12 iulie, 00:00).

Erling Haaland, la Real Madrid?!

Haaland se numără printre golgheterii Campionatului Mondial cu șapte goluri, la egalitate cu Lionel Messi și Kylian Mbappe.

Vârful norvegian al lui Manchester City reprezintă o țintă din ultimii ani pentru Florentino Perez, președintele lui Real Madrid.

Alf-Inge Haaland, tatăl starului, a vorbit despre posibilitatea unui transfer al fiului său la gruparea de pe Santiago Bernabeu.

Intervenția tatălui lui Haaland

Haaland senior a jucat la două capete. Pe de o parte, el a transmis că fiul său este fericit la Manchester City. Pe de altă parte, a afirmat că oricine și-ar dori să evolueze pentru Real Madrid, lăsând astfel o portiță deschisă către „Los Blancos”. Așadar, din perspectiva sa, Erling Haaland ar putea ajunge la vicecampioana Spaniei.

„Un transfer la Real Madrid? Este foarte fericit la Manchester City și are un contract pe termen lung (n.r.- valabil până pe 30.06.2024). Așteptăm noul sezon, dar oricine și-ar dori să joace pentru Madrid. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla în fotbal”, a declarat Alf-Inge Haaland, citat de Goal.com.