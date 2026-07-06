Se știu sumele! Câți bani încasează Tottenham pentru cedarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina

Se știu sumele! Câți bani încasează Tottenham pentru cedarea lui Radu Drăgușin la Fiorentina Stranieri
SPORT.RO
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Detaliile financiare ale mutării fundașului român Radu Drăgușin în Serie A au fost dezvăluite. Englezii și-au asigurat și un procent dintr-un viitor transfer.

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Potrivit jurnalistului Alasdair Gold, acordul dintre Spurs și gruparea italiană se va realiza inițial sub forma unui împrumut. Clauza de cumpărare definitivă va fi activată doar dacă fundașul central va bifa un anumit număr de prezențe în Serie A.

Dacă această clauză va fi îndeplinită, suma tranzacției se va ridica la 25 de milioane de euro. Valoarea este cu trei milioane mai mică față de suma achitată de clubul londonez în ianuarie 2024, atunci când l-a transferat de la Genoa. Totodată, englezii au păstrat 10% dintr-o viitoare revânzare a fotbalistului de către Fiorentina.

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Interviu radu dragusin din culisele locker room despre cupa mondiala
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Concurență serioasă sub comanda lui De Zerbi

Radu Drăgușin mai are patru ani de contract cu formația din Premier League, însă prioritatea sa este să acumuleze mai multe minute pe teren în sezonul următor. Situația lui la Londra s-a complicat serios după ruptura de ligamente încrucișate suferită în ianuarie 2025, o problemă medicală care l-a ținut pe margine aproape un an.

În prezent, pe postul de fundaș central, antrenorul Roberto De Zerbi se bazează pe jucători precum Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso. În plus, după ce echipa s-a salvat in extremis de la retrogradare, conducerea i-a mai adus în această vară pe Marcos Senesi și Paul van Hecke.

În acest moment, cota de piață a internaționalului român este estimată la 16 milioane de euro, de site-ul de specialitate Transfermarkt.

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