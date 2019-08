Anuntul facut de Becali dupa victoria cu Mlada: "Nu mai jucam cu rezervele, gata!" Ce titulari revin dupa accidentare

Gigi Becali rasufla usurat: echipa s-a calificat in playoff-ul Europa League, iar o parte din accidentati revin.

Cu Pintilii si Gnohere reveniti in urma unor accidentari de durata, FCSB nu mai baga rezervele in meciul cu Poli Iasi, echipa fostului antrenor, Mihai Teja. FCSB a trimis mai multi pusti in teren cu Voluntari si a pierdut cu 1-3. Acum urmeaza meci tare cu Poli Iasi, insa Pintilii si Gnohere vor reveni in lot, anunta Becali.

"Nu mai jucam cu rezervele in campionat, gata! Maine vine un jucator care va juca, apoi revin Pintilii, Gnohere! Gata, avem si noi doua echipe acum", a spus Gigi Becali.



Gigi Becali: Suntem peste Guimaraes, ne calificam!

Patronul FCSB e increzator in sansele echipei sale de calificare in grupele Europa League dupa doi ani. 15 milioane de euro intra in conturile clubului daca jucatorii vor trece de Vitoria Guimaraes.



"Cred ca sunt 50-50 sansele cu Guimaraes. Normal ar fi sa ne calificam, ca valoare cred ca suntem peste. Echipa asta va creste, astazi a fost un meci de incurajare!", a spus Becali la PROX.