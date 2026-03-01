Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!”

Barcelona s-a impus în fața lui Villarreal, scor 4-1, într-un meci din runda 26 din La Liga, jucat pe Camp Nou.

Catalanii au înscris prin Lamine Yamal (28', 37', 69'), care a marcat „o triplă” și Robert Lewandowski (90+1'), în timp ce „submarinul galben” a punctat prin Pape Gueye (49').

Ce va face Lamine Yamal cu mingea primită în urma hattrick-ului

După ce marcat primul hattrick din carieră, fotbalistul de 18 ani a primit mingea „acasă”, așa cum este tradiția, dar la finalul meciului Yamal a anunțat ce va face cu ea.

Spaniolul a dezvăluit imediat după meci că îi va face mingea cadou mamei sale.

„Mama mea va primi mingea de hatrick, cu siguranță!”, a pus Lamine Yamal, după victoria cu 4-1 în fața lui Villarreal.