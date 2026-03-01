Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!”

Lamine Yamal a dezvăluit ce va face după hattrick-ul cu Villarreal: „Cu siguranță!” La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Lamine Yamal a avut o prestație de zile mari în partida cu Villarreal din La Liga.

TAGS:
Lamine YamalBarcelonala ligahattrickVillarrealReal Madrid
Din articol

Barcelona s-a impus în fața lui Villarreal, scor 4-1, într-un meci din runda 26 din La Liga, jucat pe Camp Nou.

Catalanii au înscris prin Lamine Yamal (28', 37', 69'), care a marcat „o triplă” și Robert Lewandowski (90+1'), în timp ce „submarinul galben” a punctat prin Pape Gueye (49').

Ce va face Lamine Yamal cu mingea primită în urma hattrick-ului

După ce marcat primul hattrick din carieră, fotbalistul de 18 ani a primit mingea „acasă”, așa cum este tradiția, dar la finalul meciului Yamal a anunțat ce va face cu ea.

Spaniolul a dezvăluit imediat după meci că îi va face mingea cadou mamei sale.

„Mama mea va primi mingea de hatrick, cu siguranță!”, a pus Lamine Yamal, după victoria cu 4-1 în fața lui Villarreal.

Lamine Yamal este golgheterul Barcelonei din acest sezon cu 18 goluri și 14 assist-uri în 34 de meciuri jucate în tricoul echipe catalane.

Fotbalistul de 18 ani este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Presa iraniană de stat a confirmat că liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a murit: ”A urcat la înaltele ceruri”
Presa iraniană de stat a confirmat că liderul suprem iranian, ayatolahul Ali Khamenei, a murit: ”A urcat la înaltele ceruri”
ARTICOLE PE SUBIECT
Barcelona mai face un pas spre titlu! A ”spulberat-o” pe Villarreal cu ”hat-trick-ul” lui Yamal
Barcelona mai face un pas spre titlu! A ”spulberat-o” pe Villarreal cu ”hat-trick-ul” lui Yamal
După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”
După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”
„Gerard Maldini” a primit un cadou chiar de la fotbalistul italian: reacția jucătorului de la FC Barcelona
„Gerard Maldini” a primit un cadou chiar de la fotbalistul italian: reacția jucătorului de la FC Barcelona
ULTIMELE STIRI
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Chindia Târgoviște - FC Bihor pe Sport.ro! Echipa care se poate califica matematic astăzi în play-off
Chindia Târgoviște - FC Bihor pe Sport.ro! Echipa care se poate califica matematic astăzi în play-off
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!"
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!"
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

Italienii au rămas mască după ce au văzut ce a făcut Chivu: "O tiranie teribilă cum rar există"

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Doar un scenariu! Ce șanse mai are FCSB să prindă play-off-ul după victoria lui CFR

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

Dinamo și-a găsit atacant! A jucat la AS Monaco sau FC Thun și înscrie meci de meci

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

FCSB riscă să fie OUT din Superligă dacă Gigi Becali se ține de cuvânt!

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

După Rashford, Barcelona pregătește încă un transfer tare: ”Putem să dezvăluim”

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu

Surpriză în Corvinul - CS Dinamo și DEZASTRU la Piatra Neamț, Sepsi OSK și FC Voluntari au dat câte 5 goluri, ASA Târgu Mureș a câștigat greu



Recomandarile redactiei
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Iureș după Farul - CFR Cluj: "Meciul nu trebuia să înceapă! Suntem călcați în picioare"
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!"
Adrian Porumboiu a dat verdictul după scandalul uriaș de la Farul - CFR Cluj: "Nu pot să-mi explic de ce!"
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0
"Nu mă așteptam la asta de la Chivu!" Reacția lui Daniele De Rossi după Inter - Genoa 2-0
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30
Iulia Pârlea și Busu sunt invitații de la Fața la Joc! Emisiunea se vede la PRO TV și pe VOYO, de la 13:30
Alte subiecte de interes
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Închisoare pentru unul dintre atacatorii tatălui lui Lamine Yamal! Ce pedepse au primit ceilalți agresori
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Tatăl lui Lamine Yamal a rupt tăcerea după ce a fost înjunghiat: ”Mi-a fost teamă! Am fost între viață și moarte!”
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Copilul venit în Europa pe o barcă de refugiați a debutat în La Liga! L-a găsit un taximetrist: „Destinul meu e aici!”
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
CITESTE SI
Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

stirileprotv Israelul a atacat Iranul cu ajutorul Statelor Unite. Liderul suprem Ali Khamenei a fost dus într-un loc sigur

Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

stirileprotv Dmitri Medvedev, prima reacție după bombardamentele din Iran: „Luptătorul pentru pace şi-a arătat adevărata faţă”

Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

stirileprotv Sondaj: Peste jumătate dintre angajați vor să își schimbe jobul până la finalul anului. Ce i-ar convinge să rămână

Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

stirileprotv Mesajul SUA către România: ”NU părăsim NATO”. ”Nimeni să nu îndrăznească vreodată să ne provoace”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!