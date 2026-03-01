Chindia Târgoviște - FC Bihor
AICI LIVE TEXT ȘI LIVE VIDEO cu celelalte meciuri ale etapei
Luptă palpitantă pentru accederea în play-off-ul de promovare în Superligă.
LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 11:15, Chindia Târgoviște și FC Bihor Oradea se întâlnesc pe Stadionul Municipal ”Eugen Popescu” în ultimul meci al etapei cu numărul 19 din Liga 2.
Este un veritabil derby pentru play-off-ul de promovare în Superligă: Chindia lui Ilie Poenaru este pe 6, ultimul loc care asigură calificarea, în timp ce Bihorul lui Erik Lincar se află pe 4 și, în cazul în care nu pierde astăzi, își asigură matematic prezența în play-off pentru că nu va mai putea fi depășită de Steaua de pe locul 7.
Calificate până acum în play-off-ul de promovare sunt liderul invincibil Corvinul Hunedoara, Sepsi OSK Sfântu Gheorghe și FC Voluntari.
Foto: FC Bihor Oradea
