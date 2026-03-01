Invitații de la Fața la Joc ai lui Costin Ștucan din această săptămână sunt Iulia Pârlea și Busu (Florin Busuioc).

Iulia Pârlea și Busu la Fața la Joc, în direct pe PRO TV de la 13:30

Cei doi ne vor spune mai multe informații despre vremea din Premier League și Ligue 1, competiții care se văd în direct pe VOYO, dar și dacă va ploua cu goluri în derby-ul zilei, Arsenal - Chelsea.

Gazdele emisiunii, Costin Ștucan, jurnalist sportiv și moderator cu experiență, și Cătălin Oprișan, cunoscut pentru stilul său dinamic și incisiv, transformă fiecare duminică după-amiază într-un veritabil laborator de analiză sportivă. Faze controversate, declarații tensionate, decizii de arbitraj și strategii surprinzătoare - toate sunt disecate cu argumente, umor și energie.

Alături de invitați speciali, realizatorii emisiunii analizează fiecare detaliu care contează, oferind telespectatorilor informație relevantă și opinii argumentate, dar și acel plus de spectacol care face diferența.

De la recenzii ale celor mai importante partide ale weekendului, la dezbateri aprinse despre jucători, tactici și rezultate surpriză, Fața la joc! este locul unde fotbalul se trăiește intens și se discută cu pasiune.

Nu ratați Fața la joc!, duminică, 1 martie, de la ora 13:30, la PRO TV și pe VOYO – emisiunea care transformă fiecare weekend într-o sărbătoare a fotbalului.