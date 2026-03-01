Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty
Cristiano Ronaldo a avut o seară complicată sâmbătă cu Al-Nassr împotriva echipei Al Feiha. Deşi echipa sa a câştigat, portughezul a ratat un penalti şi a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări în repriza a doua.
Deşi continuă să facă furori în statistici la 40 de ani, Cristiano Ronaldo a avut o seară dificilă cu Al-Nassr sâmbătă. Împotriva echipei Al Feiha, portughezul a început foarte prost meciul, ratând un penalti în minutul 11.
Este deja al doilea penalti ratat de CR7 în acest sezon, după eşecul său împotriva lui Al-Fateh pe 18 octombrie.
În ciuda acestui eşec, fostul jucător al Real Madrid continuă să aibă un bilanţ extraordinar în Saudi Pro League la 40 de ani (21 de goluri în 22 de meciuri de campionat).
Cu toate acestea, în continuarea unei seri dificile, căpitanul echipei Al-Nassr a părăsit terenul în minutul 81, vizibil accidentat, în timp ce echipa sa conducea cu 2-1 după golurile marcate de Sadio Mané şi un autogol al portarului Orlando Mosquera.
Intrat în locul lui CR7, Abdullah Al-Hamdan a marcat ultimul gol al echipei sale patru minute mai târziu, sigilând cea de-a 20-a victorie în 24 de meciuri pentru Al-Nassr în acest an.
Cu 61 de puncte (20 victorii, un egal, trei înfrângeri), echipa lui Cristiano Ronaldo rămâne lideră în campionat, cu două puncte avans faţă de Al-Ahli, scrie News.ro.