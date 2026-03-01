Cristiano Ronaldo a ieșit accidentat: Al-Nassr, în alertă! Starul lusitan a ratat și un penalty

Cristiano Ronaldo a avut o seară complicată sâmbătă cu Al-Nassr împotriva echipei Al Feiha. Deşi echipa sa a câştigat, portughezul a ratat un penalti şi a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări în repriza a doua.

Deşi continuă să facă furori în statistici la 40 de ani, Cristiano Ronaldo a avut o seară dificilă cu Al-Nassr sâmbătă. Împotriva echipei Al Feiha, portughezul a început foarte prost meciul, ratând un penalti în minutul 11.

Este deja al doilea penalti ratat de CR7 în acest sezon, după eşecul său împotriva lui Al-Fateh pe 18 octombrie.