Farul a reclamat două penalty-uri neacordate - unul în minutul 90+2, la un duel între Marian Huja și Iustin Doicaru, iar altul în minutul 69, la o fază în care Matei Ilie l-a lovit pe Gustavo.

Ianis Zicu, după Farul - CFR Cluj 1-2: "Arbitrii din camera VAR trebuie suspendați 20-25 de etape"

Foștii arbitri Marius Avram și Adrian Porumboiu le-au dat dreptate celor de la Farul, ambii susținând că gazdele ar fi trebuit să primească nu una, ci două lovituri de la 11 metri.

Ianis Zicu a avut un discurs foarte dur la adresa arbitrajului atât la flash-interviu, cât și la conferința de presă. Antrenorul de la Farul a cerut suspendări de "20-25 de etape" pentru Ionuț Coza și Sebastian Gheorghe, arbitrii din camera VAR, care nu l-au atenționat pe centralul Florin Andrei la cele două faze de penalty.

"Jucătorii în vestiar sunt dezamăgiți în totalitate. Noi, la fel. Deja e al doilea joc în care se repetă greșelile. Să sperăm că nu vom ajunge la 3 meciuri cu aceste erori. Arbitrii din camera VAR trebuie suspendați 20-25 de etape. Arbitrul de centru n-a fost chemat. Dacă îl chemau, poate el dădea penalty.

Azi nu s-au întrunit condițiile de a juca pentru că n-am avut VAR. Probabil că meciul nu trebuia să înceapă. A fost ceva care depășește orice limită. Noi suntem victime colaterale. Nu cred că a fost direcția împotriva Farului. Pur și simplu jucăm cu echipele care sunt în lupta pentru play-off și suntem călcați în picioare involuntar", a spus Ianis Zicu, la conferința de presă.

Gică Popescu: ”O să scot echipa de pe teren data viitoare! Cât să mai suportăm greșelile?”

”E a doua greșeală flagrantă care se face împotriva noastră după meciul de la Pitești când trebuia să i se acorde fundașului piteștean cartonașul roșu în minutul 35 și sunt convins că rezultatul putea să fie altfel. Una e să joci 11 la 11 și alta e să joci un meci în plus.

Două greșeli flagrante în seara asta. M-am ferit să fac constatări până când am văzut părerea lui Marius Avram. Eu, în continuare îmi păstrez bunul simț și calmul, însă nu vreau să ajungem la un moment dat să scoatem echipa de pe teren. Că o voi face! Credeți-mă. Dacă se va mai întâmpla vreodată așa ceva o să o scot. Suntem într-o situație nu bună în clasament și avem nevoie de puncte ca să nu intrăm în acea zonă periculoasă în subsolul clasamentului. Dar, cu așa greșeli împotriva noastră, o să ajungem să avem astfel de reacții.

Suntem la capătul puterii. Eu nu înțeleg. Arbitrul poate greși, poate să fie prost poziționat. Tușierul era de partea cealaltă a corpului. VAR-ul? De ce mai avem? Dacă îl chema la VAR și arbitrul spunea, ok.

Cât să mai suportăm astfel de greșeli împotriva noastră?

În campionatul nostru, în Superliga, ca să ai arbitraje bune trebuie să faci scandal. Trebuie să ieși afară, să faci ce a făcut Dani Coman. Trebuie să înjuri arbitrii, să ai o reacție violentă la adresa arbitrilor. Eu vreau să avem o anumită ținută corectă, de bun simț și de fairplay. Dar ajungi la disperare!”, a spus Gică Popescu la televiziunea Digi Sport.