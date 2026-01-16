Andre Duarte (28 de ani), singurul fotbalist transferat de FCSB în iarnă, a subliniat că pentru el și noii săi coechipieri este foarte importantă confruntarea cu FC Argeș de astăzi, de la 20:00, în care trebuie încercată obținerea victoriei.

Andre Duarte, precaut înainte de FC Argeș - FCSB

Duarte a explicat că un succes contra piteștenilor îi poate conduce pe roș-albaștri către o a doua parte bună a sezonului, în care să se lupte inclusiv pentru al treilea titlu consecutiv de campioană.

„Este foarte important pentru că este primul meci de anul acesta, deci un bun început ne poate conduce către o a doua parte bună a sezonului. Iar, dacă acest lucru se întâmplă, cu siguranță ne vom lupta pentru campionat.

Trebuie să luăm totul pas cu pas. Ne așteaptă acum o partidă dificilă cu FC Argeș, trebuie să încercăm să o câștigăm. După trebuie să încercăm să câștigăm fiecare joc în parte și sper să ne calificăm în play-off”, a declarat Andre Duarte.

Situație complicată pentru Duarte

Andre Duarte ar trebui, în mod normal, să fie titular pentru FCSB împotriva celor de la FCSB. Duelul va fi redat astăzi, de la ora 20:00, în format LIVE TEXT de către Sport.ro.

Lui Duarte nu i-a fost eliberată însă „cartea verde” din Ungaria, certificatul internațional de transfer, Ujpest reclamând că stoperul nu avea dreptul să rezilieze unilateral contractul până să semneze cu FCSB. Maghiarii pretind despăgubiri din partea fundașului central.

FCSB a solicitat să primească un certificat provizoriu din partea FIFA, însă campioana en-titre nu a avut până acum succes în demersul pentru obținerea dreptului de joc al lui Andre Duarte.

Dacă nu va apărea o răsturnare de situație spectaculoasă, FCSB nu va putea conta astăzi pe fundașul central portughez împotriva „vulturilor violeți”.

