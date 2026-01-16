În trecut, Grigore Turda a fost comparat cu Miodrag Belodedici , iar Gigi Becali, patronul lui FCSB, afirma chiar că l-a vrut la echipă, doar că negocierile au picat în cele din urmă.

În vara anului 2024, Grigore Turda , consacrat la FC Argeș, a fost dorit de mai multe echipe importante din Superliga României, însă piteștenii nu l-au lăsat să plece când aveau pentru stoperul cu statură impresionantă mai mult oferte.

Acum, fundașul central a reziliat contractul cu FK Sarajevo din Bosnia și Herțegovina și a fost prezentat oficial de noua sa echipă, tot din străinătate, Zalgiris Vilnius din Lituania.

Aici el va fi coechipier cu golgheterul Liviu Antal.

”Ultimul sosit la clubul nostru este fundașul central Grigore Turda.

El a semnat un contract pe două sezoane. Jucătorul a ajuns la Vilnius după o perioadă petrecută la FK Sarajevo din Bosnia și Herțegovina”, a anunțat clubul lituanian, care a oferit și primele declarații ale românului:

”Sunt foarte fericit că am ajuns aici, totul este nou pentru mine.

Sunt pregătit de această nouă experiență și abia aștept să încep sezonul”.

Până să ajungă în Bosnia, Grigore Turda avea trei retrogradări consecutive din Superliga României în Liga 2, ultima dată cu Gloria Buzău.

