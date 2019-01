"Am avut discutii pentru transferul sau!" Echipa care insista pentru aducerea unui stelist: In ce stadiu sunt negocierile

FCSB poate vinde un jucator in Turcia.

Sacit Ali Eren, presedintele de la Giresunspor a vorbit despre posibilul transfer al lui Raul Rusescu la echipa din Turcia.

Acesta a spus ca nu s-a ajuns la niciun acord cu cei de la FCSB.

Raul Rusescu nu este multumit de situatia sa la FCSB, iar Gigi Becali nu e multumit de prestatiile sale. Jucatorul a jucat putin pentru stelisti si este aproape de plecare in aceasta iarna.

Una dintre echipele care il doresc pe Rusescu este Giresunspor, echipa din liga a doua din Turcia.

Presedintele clubului a confirmat ca a negociat pentru transferul stelistului, insa discutiile nu au avut niciun rezultat.

"Am avut discutii pentru Rusescu, dar transferul sau nu se va realiza in cantonamentul din Spania (acolo unde are Giresunspor stagiul de pregatire)", a spus Sacit Ali Eren pentru giresunsporgazette.com.