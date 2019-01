ULTIMA ORA | Edi Iordanescu, prezentat la Gaz Metan! Mutarea lui Cristea la FCSB, BLOCATA: "Daca nu fac un efort financiar, jucatorul ramane aici"

Edi Iordanescu a fost prezentat oficial la Gaz Metan Medias.

Edi Iordanescu este noul manager general al lui Gaz Metan Medias. Potrivit oficialilor clubului, Edi se va ocupa de prima echipa, dar va monitoriza si activitatea formatiei secunde si a juniorilor.

Edi Iordanescu spune ca isi doreste sa faca performanta si nu vrea sa renunte la fotbalistii importanti. Cristea va pleca la FCSB doar daca Becali satisface pretentiile financiare ale clubului!

"Exista interes pentru mai multi jucatori. Daca putem sa vorbim ceva concret este legat de Cristea, care din vara va fi al FCSB-ului. Dorim sa castigam mai mult respect si sa se stie ca de la Medias nu vor pleca usor jucatori. In orele urmatoare voi avea o discutie cu jucatorul, dar daca FCSB nu va face un efort financiar care sa ne multumeasca, jucatorul va continua aici pana in vara", a spus Edi Iordanescu.

Antrenorul a mai recunoscut ca a negociat si cu alte echipe, dar spune ca proiectul Gazului l-a atras cel mai mult.



"Erau niste discutii foarte avansate pentru a pleca in strainatate, dar a venit aceasta propunere de la Gaz Metan, cu un proiect pe care domnul presedinte mi l-a pus pe masa. Este un proiect extrem de atractiv. Am privit totul ca pe o provocare si dupa ce am cunoscut si factorii care sustin financiar acest proiect, am inceput sa tratez foarte atent si foarte serios propunerea. Statutul care mi s-a propus aici mi s-a parut o provocare. Partea tehnica si nu vorbim doar despre prima echipa. Apoi m-a atras si lotul de jucatori. Cred ca Play Off-ul este un obiectiv realizabil. Nu am venit pentru bani. Daca voiam bani, nu veneam aici", a adaugat el.