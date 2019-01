FCSB l-a trimis la retrogradare! Pustiul care vrea sa se intoarca in glorie: "Meritam mai multe sanse acolo!"

FCSB a inceput campania de transferuri, dar a si renuntat la cativa jucatori.

Daniel Benzar a fost imprumutat in aceasta iarna de gruparea ros-albastra la Dunarea Calarasi. Mijlocasul ofensiv de 21 de ani crede ca merita mai multe sanse la FCSB. Tanarul fotbalist si-ar fi dorit sa joace impotriva fostei sale echipe, dar o clauza din contract ii interzice acest lucru.

"Imi pare rau ca am plecat de la FCSB. Meritam mai multe sanse. Am jucat 5-6 meciuri, am intrat de fiecare data pe final, dar am doua goluri marcate. Eu zic ca meritam mai multe sanse. Din pacate, nu am drept de joc in meciul cu FCSB. Imi doream foarte mult sa joc, mai ales ca il prindeam si pe fratele meu pe aceeasi parte. Mi-as fi dorit foarte mult sa joc contra celor de la FCSB, dar din pacate nu pot", a spus Daniel Benzar pentru TelekomSport.

Imprumutat de formatia din Calarasi, Benzar spera sa aiba evolutii bune si sa ajute echipa sa se salveze de la retrogradare in acest sezon. Dunarea se afla in acest moment pe pozitia a 12-a, loc de baraj, la egalitate cu primul loc direct retrogradabil, ocupat de Concordia Chiajna.

"Pentru mine este un nou inceput si imi doresc sa fac performanta cu Dunarea Calarasi. Imi doresc sa castigam cat mai multe meciuri posibile si sa ne salvam de la retrogradare", a adaugat tanarul Benzar.

Daniel Benzar a jucat 4 meciuri in acest sezon pentru FCSB, reusind sa inscrie 2 goluri. Mijlocasul a mai trecut in cariera sa pe la Academia Clinceni si FC Voluntari.