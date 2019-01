Teja poate primi o lovitura grea! Jucatorul VITAL pentru FCSB e la un pas de plecare: "Are cateva oferte!" Un GIGANT vrea sa-l transfere

Mihai Teja ar putea primi o lovitura grea inainte de a doua parte a sezonului.

Ramane FCSB fara ambii frati Benzar? Daniel Benzar a fost imprumutat pana la finalul sezonului la Dunarea Calarasi iar fratele acestuia, Romario, ar putea la randul sau sa plece. A spus-o chiar fratele sau mai mic.

"Stiu ca are cateva oferte, dar nu cunosc mai multe amanunte" a declarat Daniel Benzar pentru Telekom Sport.

Benzar este unul dintre cei mai curtati jucatori de la FCSB. Presa din Turcia a anuntat interesul celor de la Fenerbahce pentru fundasul dreapta, iar jucatorul de 26 are si variante din Arabia Saudita. Pare greu de crezut insa ca jucatorul crescut la Academia Hagi va fi lasat sa plece in conditiile in care FCSB a suferit mult in aparare in prima parte a sezonului cand Benzar nu a fost disponibil.