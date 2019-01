Inca un transfer RATAT de FCSB! Jucatorul de nationala dorit la echipa a semnat cu Ludogorets! Anuntul facut de clubul bulgar

Ludogorets a anuntat 3 mutari pe piata transferurilor.

Campioana Bulgariei, Ludogorets, a anuntat astazi oficial 3 noi transferuri. Adi Popa a plecat de la Reading langa Keseru si Moti. Romanul a fost imprumutat pana la finalul sezonului la noua sa echipa.

In afara lui Adi Popa, Ludogorets a anuntat si alte 2 veniri - portarul celor de la Astra, Plamen Iliev, a semnat un precontract cu Ludogorets, urmand sa ajunga din vara la echipa bulgara. Goalkeeperul de 27 de ani mai are contract cu Astra pana in vara. Iliev, cel care are 13 selectii la nationala mare a Bulgariei, a fost dorit mult de FCSB ca alternativa pentru Balgradean.

Ludogorets il mai aduce pe mijlocasul de la Botev Plovdiv, Serkan Yusein, cel care a semnat, la fel ca Iliev, un precontract si va ajunge la echipa tot in vara.