"Cu tot respectul pentru Teja si Alexa, eu trebuia sa fiu antrenorul Stelei!" Cine voia sa-i ia locul lui Dica la FCSB

Fost antrenor si jucator la Steaua, Ilie Stan crede ca Becali a gresit ca nu l-a cautat pentru a-l inlocui pe Nicolae Dica.

Ilie Stan este convins ca el trebuia sa fie omul ales de Gigi Becali pentru postul de antrenor la FCSB. El a mai pregatit echipa in sezonul 2011/2012 si are 6 titluri in palmares ca jucator la Steaua.

"Orice antrenor din Romania, cand e ofertat de Steaua, trebuie sa accepte. E vorba de Steaua. Eu stiu ca Gigi este suparat pe mine pentru faptul ca am plecat atunci de la Steaua. Mi-a si zis atunci ca unde plec, ca sunt nebun, ca nu trebuie sa plec, ca ma iubesc suporterii si ca echipa joaca ce vrea el.



Normal ca m-as intoarce la Steaua. Acum stiu ce am de facut.



Cu tot respectul pentru Teja si pentru Alexa, dar daca era sa se faca o alegere eram cel mai indreptaţit sa fiu antrenorul Stelei, sa vin din nou la echipa. Pentru ca am demonstrat-o. In primul rand, sunt stelist, in doilea rand am fost deja la Steaua si am demonstrat ca pot face lucruri pozitive" a declarat Ilie Stan pentru Telekom Sport.