FCSB: Rusescu, inapoi acasa! Cum a reactionat Raul cand a intrat in vestiarul ros-albastrilor. Prima zi a fost FILMATA. VIDEO

Raul Rusescu a semnat pe doi ani cu FCSB.

La 30 de ani, Rusescu revine pentru a treia ora la FCSB. Atacantul s-a despartit de Osmanlispor si a semnat pe doi ani cu FCSB. Rusescu spera sa contribuie la o noua calificare a ros-albastrilor in grupele europene, dar si la primul titlu in Liga 1 dupa trei ani.

Rusescu s-a antrenat deja alaturi de noii sai colegi si a anuntat ca abia asteapta sa joace in meciurile oficiale.

“Ma bucur foarte mult ca, in sfarsit, lucrurile s-au rezolvat. Mai bine mai tarziu decat niciodata! Astept cu nerabdare sa redebutez in echipa la care mi-am dorit mereu sa joc. Sunt nerabdator, increzator si sper sa ajut cat mai mult si, mai ales, cat mai bine, la indeplinirea obiectivelor echipei din acest sezon. De asemenea, abia astept sa evoluez din nou in fata suporterilor nostri, care au fost mereu extraordinari”, a spus Rusescu pentru site-ul oficial al clubului.

Dica a anuntat ca atacantul nu are probleme cu pregatirea fizica si va redebuta curand. "Rusescu a facut pregatirea cu Osmanli si a jucat un meci amical. E la 60-70%, incerc sa-l integrez cat mai repede in echipa", a spus antrenorul FCSB.

Sursa video: FCSB.ro