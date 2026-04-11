VIDEO Zeljko Kopic a numit cei trei jucători de la Dinamo care ”au crescut nivelul”!

Zeljko Kopic a numit cei trei jucători de la Dinamo care "au crescut nivelul"!
Dinamo joacă la CFR Cluj duminică, în play-off.

DinamoZeljko KopicGeorge PuscasAdrian MaziluMamoudou Karamoko
Înaintea meciului CFR Cluj - Dinamo de duminică, din etapa a patra din play-off-ul Superligii, antrenorul ”câinilor”, Zeljko Kopic, a explicat cine sunt cei trei jucători care ”au crescut nivelul” echipei.

Pușcaș, Karamoko și Mazilu, lăudați de Kopic

”Sperăm să obţinem prima victorie, sunt unii jucători într-o revenire de formă, Karamoko e mai bine, Puşcaş se simte mai bine, avem mai multe opţiuni. Urmează patru meciuri foarte importante, după cel cu CFR Cluj vor urma trei acasă, cu U Cluj, Craiova şi Rapid.

Avem aşteptări pentru acest sezon, primul obiectiv a fost îndeplinit, am intrat în play-off. Am avut probleme, unii jucători au fost accidentaţi. Bineînţeles că nu e uşor, rezultatele nu sunt bune, dar cum atunci când câştigăm nu vreau să zburăm, nici atunci când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi.

Trebuie să ne mai îmbunătăţim jocul şi vor veni rezultatele. Să nu uităm, cu Rapid şi Craiova am jucat foarte bine. Am avut momente bune. Echipa nu e într-o formă atât de slabă, am avut ocazii şi cu Argeş. Unii dintre jucători nu sunt în cea mai bună formă. După ce Karamoko şi Puşcaş au intrat, am crescut nivelul. De asemenea, Mazilu a intrat bine.

De asta am încredere în echipă. CFR e un adversar tare. În ultimii ani, ei jucau în cupele europene, noi ne chinuiam. În acest sezon i-am bătut, ne aducem aminte de golul lui Soro, a fost o victorie importantă pentru noi. Trebuie să câştigăm şi în deplasare”, a declarat Zeljko Kopic.

Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"

Mii de persoane au venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu și în cursul zilei de joi, la Arena Națională.

Joi, în jurul orei 18:00, la Arena Națională a apărut și un grup numeros de suporteri dinamoviști din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo.

În apropierea sicriului cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, suporterii lui Dinamo au scandat numele legendarului antrenor, au aplaudat și au încheiat cu "Te vom iubi mereu!".

Răzvan Lucescu a asistat de la câțiva metri distanță și a fost vizibil marcat de gestul galeriei dinamoviste.

La fel ca miercuri, Răzvan Lucescu a petrecut ore în șir la Arena Națională și a dat mâna cu toți cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu tatălui său.

Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

Tot joi, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că în semn de respect pentru întreaga carieră a lui Mircea Lucescu, noua arenă a lui Dinamo va purta numele ”Stadionul Dinamo 'Mircea Lucescu'”.

”În numele Ministerul Afacerilor Interne, precum și clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și Armelor și a clubului Dinamo, aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc, profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea.

În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo Stadionul Dinamo ”Mircea Lucescu”. Dumnezeu să îl odihnească în pace și în liniște pe marele Mircea Lucescu”, a spus Predoiu.

Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
Golazo marcat de Ayan Anghel, puștiul de 16 ani de la CS Dinamo! Prima reușită în Liga 2 pentru tricolorul din Tulcea
Adrian Iencși și-a deschis sufletul și a povestit cele mai importante sfaturi primite de la Mircea Lucescu
România, din nou peste Ungaria! Competiția comună în care echipele noastre domină în fața maghiarilor
Marius Șumudică, mesaj care poate ”arunca în aer” lucrurile la FCSB: ”Cum vă explicați?”
UTA Arad - FC Botoșani, PENALTY ACUM! Un jucător INEXISTENT apare titular la FC Botoșani
Dudu Georgescu nu a putut vorbi despre Mircea Lucescu. Îndurerat, a transmis o scrisoare prin fiul său: „A însemnat totul pentru mine”
”8 milioane de euro!” Gestul lui Ivan Savvidis îl va încânta pe Răzvan Lucescu după o săptămână de coșmar

Mihai Pintilii semnează cu o echipă din play-off! Astăzi și-a demis antrenorul principal

Ce și-a scris Andrei Rațiu pe tricou la primul meci după decesul lui Mircea Lucescu

El este noul selecționer al Italiei! Primele meciuri după demisia lui Gennaro Gattuso sunt în iunie

"Iată cât de mult îl iubește PAOK pe Răzvan!" Grecii dezvăluie ce s-a plănuit la Salonic

Lovitură grea încasată de Radu Drăgușin și de Tottenham! Nord-londonezii, față în față cu o rușine istorică



Marius Șumudică, mesaj care poate ”arunca în aer” lucrurile la FCSB: ”Cum vă explicați?”
România, din nou peste Ungaria! Competiția comună în care echipele noastre domină în fața maghiarilor
Adrian Iencși și-a deschis sufletul și a povestit cele mai importante sfaturi primite de la Mircea Lucescu
Reacția ”dușmanilor” lui Mircea Lucescu după moartea legendarului antrenor! ”Il Luce” i-a făcut praf după meciul României
UTA Arad - FC Botoșani, PENALTY ACUM! Un jucător INEXISTENT apare titular la FC Botoșani
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Kopic, analiză pertinentă după Rapid - Dinamo 1-1. Ce l-a mulțumit și de ce are și un regret
Zeljko Kopic a lăudat-o pe Rapid și a spus ce vrea de la elevii săi înainte de derby-ul de duminică
George Pușcaș a debutat la ultima clasată din Turcia! A atins mingea de 10 ori și a nimerit bara o dată
Turcii anunță transferul lui George Pușcaș: ”Acord total!”
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

