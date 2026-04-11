Înaintea meciului CFR Cluj - Dinamo de duminică, din etapa a patra din play-off-ul Superligii, antrenorul ”câinilor”, Zeljko Kopic, a explicat cine sunt cei trei jucători care ”au crescut nivelul” echipei.
Pușcaș, Karamoko și Mazilu, lăudați de Kopic
”Sperăm să obţinem prima victorie, sunt unii jucători într-o revenire de formă, Karamoko e mai bine, Puşcaş se simte mai bine, avem mai multe opţiuni. Urmează patru meciuri foarte importante, după cel cu CFR Cluj vor urma trei acasă, cu U Cluj, Craiova şi Rapid.
Avem aşteptări pentru acest sezon, primul obiectiv a fost îndeplinit, am intrat în play-off. Am avut probleme, unii jucători au fost accidentaţi. Bineînţeles că nu e uşor, rezultatele nu sunt bune, dar cum atunci când câştigăm nu vreau să zburăm, nici atunci când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi.
Trebuie să ne mai îmbunătăţim jocul şi vor veni rezultatele. Să nu uităm, cu Rapid şi Craiova am jucat foarte bine. Am avut momente bune. Echipa nu e într-o formă atât de slabă, am avut ocazii şi cu Argeş. Unii dintre jucători nu sunt în cea mai bună formă. După ce Karamoko şi Puşcaş au intrat, am crescut nivelul. De asemenea, Mazilu a intrat bine.
De asta am încredere în echipă. CFR e un adversar tare. În ultimii ani, ei jucau în cupele europene, noi ne chinuiam. În acest sezon i-am bătut, ne aducem aminte de golul lui Soro, a fost o victorie importantă pentru noi. Trebuie să câştigăm şi în deplasare”, a declarat Zeljko Kopic.
Răzvan Lucescu, marcat de gestul ultrașilor lui Dinamo: "Te vom iubi mereu!"
Mii de persoane au venit să își ia rămas bun de la Mircea Lucescu și în cursul zilei de joi, la Arena Națională.
Joi, în jurul orei 18:00, la Arena Națională a apărut și un grup numeros de suporteri dinamoviști din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo.
În apropierea sicriului cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu, suporterii lui Dinamo au scandat numele legendarului antrenor, au aplaudat și au încheiat cu "Te vom iubi mereu!".
Răzvan Lucescu a asistat de la câțiva metri distanță și a fost vizibil marcat de gestul galeriei dinamoviste.
La fel ca miercuri, Răzvan Lucescu a petrecut ore în șir la Arena Națională și a dat mâna cu toți cei care au venit să îi aducă un ultim omagiu tatălui său.
Noul stadion al lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu
Tot joi, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a anunțat că în semn de respect pentru întreaga carieră a lui Mircea Lucescu, noua arenă a lui Dinamo va purta numele ”Stadionul Dinamo 'Mircea Lucescu'”.
”În numele Ministerul Afacerilor Interne, precum și clubul Dinamo București, întreaga suflare a marii familii a Ministerului Afacerilor Interne, eu personal și colegii din conducerea Ministerului și Armelor și a clubului Dinamo, aici prezenți, exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârșit și patriotul Mircea Lucescu, precum și regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluționat fotbalul românesc, profesia de antrenor de fotbal și a devenit o valoare națională recunoscută în toată lumea.
În chip de respect pentru aceste lucruri minunate pe care marele Mircea Lucescu le-a adus în fotbalul românesc, în țara noastră dar și în fotbalul mondial, am decis inițierea procedurilor legale pentru a denumi viitorul stadion al clubului Dinamo Stadionul Dinamo ”Mircea Lucescu”. Dumnezeu să îl odihnească în pace și în liniște pe marele Mircea Lucescu”, a spus Predoiu.