Înaintea meciului CFR Cluj - Dinamo de duminică, din etapa a patra din play-off-ul Superligii, antrenorul ”câinilor”, Zeljko Kopic, a explicat cine sunt cei trei jucători care ”au crescut nivelul” echipei.

Pușcaș, Karamoko și Mazilu, lăudați de Kopic

”Sperăm să obţinem prima victorie, sunt unii jucători într-o revenire de formă, Karamoko e mai bine, Puşcaş se simte mai bine, avem mai multe opţiuni. Urmează patru meciuri foarte importante, după cel cu CFR Cluj vor urma trei acasă, cu U Cluj, Craiova şi Rapid.

Avem aşteptări pentru acest sezon, primul obiectiv a fost îndeplinit, am intrat în play-off. Am avut probleme, unii jucători au fost accidentaţi. Bineînţeles că nu e uşor, rezultatele nu sunt bune, dar cum atunci când câştigăm nu vreau să zburăm, nici atunci când pierdem nu vreau să zicem să suntem slabi.

Trebuie să ne mai îmbunătăţim jocul şi vor veni rezultatele. Să nu uităm, cu Rapid şi Craiova am jucat foarte bine. Am avut momente bune. Echipa nu e într-o formă atât de slabă, am avut ocazii şi cu Argeş. Unii dintre jucători nu sunt în cea mai bună formă. După ce Karamoko şi Puşcaş au intrat, am crescut nivelul. De asemenea, Mazilu a intrat bine.

De asta am încredere în echipă. CFR e un adversar tare. În ultimii ani, ei jucau în cupele europene, noi ne chinuiam. În acest sezon i-am bătut, ne aducem aminte de golul lui Soro, a fost o victorie importantă pentru noi. Trebuie să câştigăm şi în deplasare”, a declarat Zeljko Kopic.