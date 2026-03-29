Dinamo a jucat sâmbătă, la Săftica, un meci amical cu divizionara secundă CS Dinamo, pe care l-au câștigat cu 3-1.

Cu acest prilej a debutat, chiar cu gol, George Pușcaș, care însă a trebuit să iasă de pe gazon după ce a acuzat niște probleme medicale.

Într-un interviu pentru Radio Dinamo 1948, antrenorul Zeljko Kopic a oferit ultimele vești despre starea atacantului, dar și despre noile probleme apărute în lotul ”câinilor”.

Zeljko Kopic, interviu pentru Radio Dinamo 1948: ce problemă a mai apărut la echipă

Într-un interviu pentru Radio Dinamo1948, Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a oferit detalii despre starea accidentaților și a dezvăluit că mai există un alt jucător care se confruntă cu probleme medicale.

,,Sunt foarte importanți toti. Fără contribuția ofensivă, este greu să obții rezultate. George Pușcaș a arătat foarte bine la antrenamente — sunt foarte mulțumit de atitudinea lui. A avut un mic disconfort, dar nu pare nimic grav.

În ceea ce-l privește pe Karamoko, echipa arată diferit cu el pe teren. Avem nevoie de el. Sper să revină cât mai repede. Acum cred din nou că de mâine sau de marți va începe antrenamentele cu echipa și că va fi pregătit cât mai curând posibil. Nu vorbim despre o criză. Echipa nu este dominată, adversarii nu ne creează multe ocazii. Problemele sunt de detaliu — în ambele careuri.

Pauza a fost utilă pentru ca jucătorii să petreacă timp cu familia și să se relaxeze puțin, dar nu avem nevoie de un reset total. Avem nevoie de mai multă concentrare și eficiență.

În același timp, așteptăm să vedem și situația unor jucători. De exemplu, în cazul lui Kennedy Boateng, care a avut unele probleme la echipa națională, vom avea o imagine mai clară în zilele următoare. În funcție de asta, vom vedea pe cine ne putem baza pentru următorul meci”, a declarat Zeljko Kopic pentru Radio Dinamo1948.

Interviul exclusiv acordat de Zeljko Kopic pentru Radio Dinamo1948 va fi difuzat luni dimineață, de la ora 10:00, după Matinalul Radio Dinamo1948, scrie sursa citată.

Dinamo 2 - FCSB 2 1-0: Denis Oncescu a revenit cu stil în poarta lui Dinamo! MVP în ”micul derby”

Cu Denis Oncescu (21 de ani), goalkeeperul lui Dinamo din sezonul petrecut în divizia secundă, acum titular la Dinamo 2 din Liga 3, ”câinii” cei mici au învins rivala FCSB 2 în ultima etapă din sezonul regular, scor 1-0.

Victoria a fost una total neașteptată, având în vedere că Dinamo 2, echipă alcătuită aproape în totalitate din jucători de câmp născuți în 2008, era penultima în clasamentul grupei, în timp ce FCSB 2 lupta pentru calificarea în play-off.

În plus, Dinamo a evoluat multă vreme în a doua repriză în zece jucători, după eliminarea căpitanului Daniel Savu.

Golul atacantului ucrainean Vadym Kyrychenko, din centrarea decarului Răzvan Tarbu, a însemnat totodată și ratarea play-off-ului de către învinși, care vor evolua alături de câștigătorii din ”micul derby” în play-out-ul Ligii 3.

FCSB 2 a controlat mare parte din partidă, a avut și numeroase ocazii, inclusiv un gol anulat pentru ofsaid, dar de data aceasta Denis Oncescu a fost de netrecut.

La satelitul fostei campioane au jucat inclusiv fotbaliști cu prezențe în prima ligă, ca portarul Mihai Udrea (24 de ani) sau extrema David Popa (19 ani).