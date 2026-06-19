Iranul nu-i iartă pe americani! Lovitură surprinzătoare

Iranul nu-i iartă pe americani! Lovitură surprinzătoare Stiri
SPORT.RO
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Iranul va depune o plângere la FIFA cu privire la „restricţiile” care i-au fost „impuse” în timpul Cupei Mondiale.

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Din articol

Federaţia Iraniană de Fotbal şi-a anunţat, joi, intenţia de a depune o plângere la FIFA cu privire la „restricţiile” „impuse” echipei sale în timpul Cupei Mondiale din 2026, potrivit unui oficial al naţionalei.

Această situaţie împiedică echipa Melli să abordeze cu mintea limpede următorul meci împotriva Belgiei, programat duminică (ora 22:00) pe stadionul SoFi din Los Angeles.

Iranul, deja afectat de refuzul SUA de a acorda vize unor membri ai staff-ului său tehnic pentru turneu, s-a plâns de condiţiile în care îşi joacă meciurile luni seară, după partida împotriva Noii Zeelande (2-2).

Echipa a avut voie să ajungă la Los Angeles doar „cu o zi înainte de meci” şi a trebuit să se întoarcă foarte repede în cantonamentul său, mutat în Mexic.

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Aceste „restricţii sunt contrare principiului egalităţii de condiţii pentru toate echipele participante şi riscă să dăuneze pregătirii noastre”, a argumentat acelaşi oficial al echipei într-un comunicat, potrivit Agerpres.

„Prin urmare, federaţia îşi va exprima oficial nemulţumirea şi va depune o plângere oficială la FIFA prin canalele corespunzătoare”, a adăugat el. Contactată de AFP, FIFA nu a răspuns imediat.

Luni, după remiza împotriva Noii Zeelande, tot la Los Angeles, antrenorul Amir Ghalenoei a declarat că echipa sa este „cea mai oprimată din întreaga Cupă Mondială”.

După luni de incertitudine din cauza războiului din Orientul Mijlociu, „Echipa Melli” participă într-adevăr la turneu, dar s-a mutat în ultimul moment în Mexic, unde şi-a stabilit tabăra de bază în Tijuana, în loc de Arizona, şi a fost martoră la refuzarea vizelor de către Statele Unite pentru aproximativ cincisprezece membri ai delegaţiei lor.

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