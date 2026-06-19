Iranul nu-i iartă pe americani! Lovitură surprinzătoare

Federaţia Iraniană de Fotbal şi-a anunţat, joi, intenţia de a depune o plângere la FIFA cu privire la „restricţiile” „impuse” echipei sale în timpul Cupei Mondiale din 2026, potrivit unui oficial al naţionalei.

Această situaţie împiedică echipa Melli să abordeze cu mintea limpede următorul meci împotriva Belgiei, programat duminică (ora 22:00) pe stadionul SoFi din Los Angeles.

Iranul, deja afectat de refuzul SUA de a acorda vize unor membri ai staff-ului său tehnic pentru turneu, s-a plâns de condiţiile în care îşi joacă meciurile luni seară, după partida împotriva Noii Zeelande (2-2).

Echipa a avut voie să ajungă la Los Angeles doar „cu o zi înainte de meci” şi a trebuit să se întoarcă foarte repede în cantonamentul său, mutat în Mexic.